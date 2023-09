Réformes CAF en vue : Préservez vos allocations AAH, RSA et Prime d’activité !

Temps de lecture : 3 minutes

Les réformes annoncées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pourraient avoir un impact significatif sur les bénéficiaires de différentes prestations, dont l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), le Revenu de Solidarité Active (RSA) et la Prime d’Activité.

En 2023, ces aides connaîtront des changements importants afin de mieux répondre aux besoins des personnes concernées. Nous vous expliquons les principaux axes de ces réformes et vous dévoilons les actions à entreprendre pour préserver vos allocations.

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) : une aide financière en pleine transformation

En 2023, l’AAH prendra un nouveau virage avec une augmentation substantielle de son montant et la mise en place d’une déconjugalisation partielle. Ces modifications ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap qui bénéficient de cette aide.

Définition et éligibilité de l’AAH

L’Allocation aux Adultes Handicapés est une prestation financière offerte par la CAF. Elle assure un revenu minimum à ceux qui ne peuvent travailler en raison de leur handicap. Afin de préserver sa valeur contre l’inflation, le montant de l’AAH est régulièrement revalorisé.

Notez que pour être éligible à cette allocation, la personne concernée doit avoir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou avoir un taux compris entre 50% et 79% et connaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Elle doit aussi être âgé de 20 ans ou plus (ou dès 16 ans si le jeune quitte le foyer) et résider en France de manière régulière et stable.

Les principales réformes prévues pour l’AAH

Plusieurs changements majeurs sont attendus pour l’AAH, notamment une hausse importante du montant de l’AAH : cette augmentation permettra de garantir un niveau de vie décent aux bénéficiaires.

Notons aussi la mise en place d’une déconjugalisation partielle : celle-ci permettra de ne plus tenir compte des ressources du conjoint dans le calcul de l’allocation. Les personnes handicapées dépendront moins financièrement de leur partenaire et auront une meilleure autonomie.

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) et la Prime d’Activité : des allocations à adapter aux besoins actuels

Comme l’AAH, le RSA et la Prime d’Activité connaîtront également des changements dans les prochaines années. Ces aides doivent être adaptées pour répondre aux défis économiques et sociaux actuels. Voici de plus amples informations sur le RSA et la prime d’activité.

Définition et éligibilité du RSA et de la Prime d’Activité

Le Revenu de Solidarité Active est une allocation qui vise à garantir un revenu minimum aux personnes sans ressources ou disposant de faibles revenus. La Prime d’Activité, quant à elle, permet de soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs modestes.

Pour être éligible à ces allocations, notez que vous devez résider en France de manière régulière et stable, et être âgé de 25 ans ou plus (ou avoir entre 18 et 25 ans et être parent isolé ou justifier d’une certaine durée d’activité professionnelle).

Les principales réformes prévues pour le RSA et la Prime d’Activité

Les changements attendus concernant le RSA et la Prime d’Activité incluent une revalorisation automatique du montant du RSA et de la Prime d’Activité, ainsi que la mise en place d’un système simplifié pour le calcul des allocations, afin que les bénéficiaires puissent mieux anticiper leurs droits et les démarches à entreprendre.

Préservez vos allocations AAH, RSA et Prime d’Activité : les actions à entreprendre dès maintenant

Pour garantir le maintien de vos aides dans ce contexte de réforme, nous vous conseillons de vous tenir informé des évolutions législatives et de vos droits. Vous pouvez notamment consulter régulièrement les informations fournies par la CAF et les organisations représentatives des personnes en situation de handicap. Mais aussi :

Participer à des réunions d’information ou suivre des formations sur vos droits et les démarches à effectuer pour bénéficier des différentes allocations.

et les démarches à effectuer pour bénéficier des différentes allocations. Vous rapprocher d’un travailleur social, qui pourra vous accompagner dans vos démarches et vous aider à préparer au mieux cette période de transition.

Les réformes annoncées par la CAF constituent une opportunité pour améliorer significativement la qualité de vie des bénéficiaires de l’AAH, du RSA et de la Prime d’Activité. Mais nous vous recommandons de rester vigilant et informé pour préserver vos droits et vous adapter aux nouvelles modalités d’attribution de ces aides.

