la caf réduit ses aides sociales pour les moins riches : êtes vous concernés ?

Depuis l’été dernier, une récente modification a été introduite sur les bulletins de salaire avec l’apparition du montant net social.

Cette nouveauté influence directement les allocations sociales délivrées par la CAF aux individus aux revenus modestes. La ligne du montant net social est maintenant une composante standard des fiches de paie et représente le revenu net après tous les prélèvements sociaux légaux.

Conséquences pour les bénéficiaires

Cette modification a pour conséquence une diminution des aides attribuées à certains foyers. Nous vous invitons à vérifier si vous êtes concernés par cette mesure. Si tel est le cas, prenez en compte cette baisse dans vos dépenses mensuelles afin d’éviter tout déséquilibre budgétaire.

Les étudiants également touchés par la réduction des aides

Selon Capital, les étudiants sont également confrontés à une situation financière difficile en raison de l’explosion des dépenses alimentaires. L’Unef indique un budget supplémentaire de 49,56 € par mois pour la rentrée prochaine.

Certaines aides comme les bourses ou les APL pourraient être affectées par ces nouvelles mesures, ce qui pourrait impacter le quotidien des étudiants en difficulté financière.

Notons que les bourses sur critères sociaux pourraient être réduites pour certains étudiants, en fonction de la situation financière de leur foyer. Les APL (aides personnalisées au logement) sont également susceptibles d’être impactées pour les étudiants dont les parents ont des revenus modestes.

Nous rappelons que les étudiants pourraient également perdre certaines réductions accordées sur les transports, ce qui pourrait augmenter leurs frais de déplacements quotidiens.

L’AAH : une prestation sociale également concernée ?

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière destinée à assurer un revenu minimal aux personnes en situation de handicap. Versée par la CAF et attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des maisons départementales des personnes handicapées, elle est soumise à certaines conditions.

Il semble que la modification du montant net social n’affecte pas directement l’AAH. Mais nous vous invitons à rester attentif à l’évolution de cette allocation, notamment en cas de changements liés au taux d’incapacité, à l’âge ou aux ressources du bénéficiaire.

Solutions pour faire face à cette diminution des aides

Face à cette baisse des allocations sociales, les foyers concernés sont censés trouver des solutions pour mieux gérer leur budget et adapter leurs dépenses.

Nous leur conseillons de faire le point sur leur situation financière et d’établir un budget prévisionnel. Mais aussi de revoir leurs dépenses pour identifier celles qui peuvent être réduites ou supprimées et comparer les offres de services (téléphonie, électricité, gaz, assurances, etc.) pour trouver celles le plus adaptées à leurs besoins et leur budget.

Ils ne doivent aussi pas oublier de se renseigner sur les dispositifs d’aide locaux et nationaux : certaines structures ou associations peuvent proposer des aides complémentaires aux foyers en difficulté financière.

La réduction des aides sociales de la CAF pour les moins riches est une réalité qui touchera plusieurs foyers et étudiants. Nous vous recommandons de vous informer sur l’impact de ces mesures pour anticiper les conséquences sur votre budget et prendre les dispositions nécessaires pour y faire face.

