Inflation alimentaire : comment faire des économies ? Nos conseils malins

Dans un contexte de hausse des prix et d’inflation, il devient de plus en plus difficile pour les Français de conserver leur pouvoir d’achat.

Les dépenses alimentaires sont particulièrement touchées par ce phénomène, poussant les consommateurs à chercher des solutions pour réduire leurs coûts sans sacrifier la qualité. Voici quelques astuces et conseils pour réaliser des économies sur votre budget alimentaire.

La nécessité de changer nos habitudes de consommation

Selon Le Parisien, l’enseigne Picard Surgelés a enregistré une croissance de 1% sur l’année passée, principalement grâce à l’ouverture de nouveaux magasins et malgré l’inflation alimentaire.

De son côté, Gérard, retraité, explique dans une interview qu’il continue de faire ses courses comme avant. « Pour tout ce qui est légumes, fruits et viande, j’achète ça sur le marché à 90%. Pour le reste, c’est le plus souvent dans le supermarché proche de chez moi. »

Pour faire face à cette inflation, nous vous rappelons la nécessité d’envisager des changements dans nos habitudes de consommation et de privilégier certaines astuces pour réaliser des économies.

Réapprendre à cuisiner et éviter les plats préparés

La ministre en charge des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme recommande de réapprendre à cuisiner au lieu d’acheter des plats tout prêts.

La consommation de produits frais et faits maison permet non seulement d’accéder à des aliments de meilleure qualité, mais également de réduire les coûts liés à l’achat de plats industriels, souvent plus chers et moins nutritifs.

Faire ses courses intelligemment pour économiser

Pour réaliser des économies sur votre budget alimentaire, nous vous recommandons de bien choisir où faire vos achats. Pour optimiser vos dépenses, nous vous conseillons de comparer les prix entre plusieurs enseignes ou marchés pour trouver les meilleures offres. Mais aussi de :

Privilégier les produits locaux et de saison, généralement moins chers et plus écologiques que les produits importés ou hors saison,

généralement moins chers et plus écologiques que les produits importés ou hors saison, Acheter en gros volumes lorsqu’un produit est en promotion ou lors de ventes en gros pour profiter de tarifs avantageux,

lorsqu’un produit est en promotion ou lors de ventes en gros pour profiter de tarifs avantageux, Être attentif aux réductions et promotions proposées par les supermarchés, sans pour autant vous laisser influencer par des achats impulsifs.

Utiliser les applications mobiles pour trouver des bons plans

De nombreuses applications mobiles permettent aujourd’hui de trouver facilement des bons plans et pépites, pour économiser sur vos courses alimentaires. Parmi elles, certaines donnent même accès à des coupons de réduction, tandis que d’autres proposent des astuces pour trouver des produits à prix réduit.

Une autre manière de bénéficier de prix avantageux est d’utiliser les services de drive des grandes enseignes. Certains proposent des tarifs préférentiels pour les clients qui effectuent leurs achats via internet et viennent récupérer leur commande directement en magasin.

Cuisiner malin pour optimiser vos dépenses

En plus de réapprendre à cuisiner, nous vous invitons à mettre en place les bonnes pratiques permettant d’économiser sur votre budget alimentaire. Commencez par préparer vos repas à l’avance, de quoi mieux contrôler les coûts et gaspiller moins.

N’hésitez pas à opter pour des recettes simples et peu coûteuses, comme des plats mijotés ou des légumes farcis. Utilisez aussi au maximum les parties comestibles des aliments, et pensez aux solutions zéro déchet, comme le recyclage des restes ou le compostage, pour tirer profit de tous les aliments achetés.

Face à l’inflation alimentaire et la hausse des prix, prendre conscience des enjeux reliés à notre consommation actuelle est fondamental. Nous devons mettre en place des habitudes permettant de réaliser des économies sans sacrifier la qualité de nos repas.