Économiser devient tendance : découvrez le succès inattendu du hard discount

Temps de lecture : 3 minutes

Au cours des dernières années, les enseignes de hard discount ont connu une montée en popularité auprès des consommateurs. Leur stratégie pour attirer davantage de clients est désormais articulée autour d’une offre de produits plus diversifiée et de qualité supérieure tout en maintenant des prix bas. Comment expliquer cette nouvelle tendance du hard discount ? Nous avons mené l’enquête !

La crise économique a favorisé l’émergence du hard discount

Depuis la crise économique mondiale qui a touché le pays au début des années 2000, les français sont devenus plus attentifs à leurs dépenses et cherchent toujours à faire des économies, ce qui a conduit à un engouement pour les magasins proposant des produits à bas coûts.

On constate que les enseignes de hard discount se sont imposées comme une alternative économique face aux supermarchés traditionnels. Elles ont su répondre aux besoins d’un nombre croissant de ménages en quête de bonnes affaires, sans cesse à la recherche de produits moins chers et de qualité acceptable.

Élargissement de l’offre produit et hausse de la qualité

Face à la concurrence et dans le but de séduire une clientèle plus large, les magasins hard discount ont revu leur stratégie en élargissant leur gamme de produits et en apportant une attention croissante à la qualité de ceux-ci. Aujourd’hui, on peut trouver un Dom Perignon à 129€ ou un Château d’Yquem à 200€ chez certains discounters pendant leurs foires aux vins.

Les enseignes ont également développé leur propre marque pour garantir la qualité des produits vendus. Désormais, celles-ci sont soumises à des normes plus strictes et à des contrôles réguliers afin de rivaliser avec les marques traditionnelles.

Nouveaux rayons dans les magasins hard discount

Les magasins hard discount cherchent aujourd’hui à être perçus comme des lieux où l’on fait ses courses comme dans un supermarché traditionnel, tout en proposant des prix bas toute l’année sur une large gamme de produits de qualité.

Ils abritent désormais eux aussi des rayons de fruits et légumes frais, boucherie, poissonneries, produits bio et dédiés à la diététique, produits du terroir, produits d’entretien écologiques, etc. D’ailleurs, en mai 2023, plus de 4 000 magasins de hard-discount alimentaire sont en activité en France, voici une carte représentative :

CARTES. Comment le hard-discount alimentaire a pris son essor en France https://t.co/ra9WXt5zep — Ouest-France (@OuestFrance) June 2, 2023

L’attractivité des prix demeure un élément central

Même si les magasins hard discount ont revu leur offre, le prix reste au cœur de leur stratégie. Selon une étude réalisée par Nielsen en 2019, 45% des consommateurs français sont prêts à parcourir plusieurs kilomètres pour profiter de prix plus avantageux.

Le hard discount permet à une part importante de la population de réduire leur budget alimentaire en proposant une offre attractive de produits bon marché. Cette stratégie basée sur les prix constitue un atout majeur pour les enseignes du secteur.

Les attentes des consommateurs en matière d’environnement et de santé

Face aux préoccupations grandissantes autour des questions environnementales et de la qualité de l’alimentation, les magasins hard discount s’efforcent de bâtir une image plus verte à travers différentes initiatives :

Proposition de produits issus du commerce équitable ,

, Mise en avant des filières locales et/ou biologiques,

Réduction des emballages et des déchets,

Action de sensibilisation des consommateurs aux enjeux environnementaux. À ce sujet d’ailleurs, vous seriez intéressé à découvrir comment l’écologie transforme le monde de l’automobile !

En misant sur ces axes d’amélioration, les enseignes du hard discount entendent bien continuer à séduire de nouveaux clients, tout en maintenant leurs engagements initiaux : des prix bas et une qualité maîtrisée.

Une popularité à juste titre

La popularité des magasins hard discount s’explique principalement par leur capacité à répondre aux besoins économiques des consommateurs grâce à des prix largement imbattables. Au-delà des prix, ces enseignes ont su adapter leur offre aux nouvelles exigences du marché en termes de diversité, qualité et responsabilité environnementale.

Le hard discount a réussi à s’affranchir de son image négative d’antan pour adopter un positionnement plus respectueux des attentes actuelles en matière de consommation. Une stratégie payante qui leur permet aujourd’hui d’être considérés comme des alternatives crédibles et attractives aux supermarchés traditionnels.