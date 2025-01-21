Le footballeur le plus âgé du monde, à 62 ans, en quête d’une équipe : « Cristiano et moi, nous avons des points communs ».

Robert Carmona, reconnu comme le footballeur le plus âgé du monde par le Guinness Book of Records, a 62 ans et cherche à signer avec un nouveau club, ce qui marquerait la 50ème équipe de sa carrière. Après avoir quitté Nuevo Casabo, une équipe de la quatrième division uruguayenne, il continue de rêver de nouveaux défis sur le terrain.
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Une carrière exceptionnelle au service du football
Dans une interview accordée à Al-Eqtisadiya, Carmona a confié que « depuis mon enfance, j’ai su que j’avais le potentiel pour devenir un grand joueur de football. » Il attribue son succès à son engagement et à sa discipline : « Je m’entraîne chaque jour depuis 49 ans, sans excuse. Chaque journée se compose de deux à trois heures d’entraînement, six jours par semaine. »
« C’est très difficile pour quelqu’un de reproduire mon exploit en tant que joueur le plus âgé. Les anciens joueurs qui détenaient ce titre sont désormais bien plus jeunes que moi. »
Un avenir incertain mais plein d’espoir
Carmona explique qu’il joue actuellement sans contrat, mais il bénéficie toujours d’accords avec des clubs : « Mon salaire de base ne suffit pas pour vivre, mais j’ai d’autres sources de revenus. » Il assure ne rien manquer sur le plan matériel.
« Je peux encore jouer les 90 minutes comme j’ai pu le faire dans 95% de ma carrière, mais je respecte la décision de l’entraîneur. »
En ce qui concerne son avenir, il est en attente d’offres. « J’ai déjà joué dans 49 clubs et disputé plus de 2 000 matches. Après avoir quitté Nuevo Casabo, je suis en train d’analyser les options qui se présentent à moi. » Il conclut en évoquant le déclin de son temps de jeu : « Cela est dû aux blessures que j’ai subies ces deux dernières années. »
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