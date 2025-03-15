Le côté le plus passionné du prince William : ses enfants au cœur de rituels mystérieux

Le Prince William a récemment accordé une interview à ‘The Sun’, où il se livre notamment sur sa passion pour le football. Fidèle supporter d’Aston Villa, il évoque ses débuts dans le monde du football et l’évolution de son équipe favorite.

Une passion héritée

William raconte comment il a découvert Aston Villa, grâce à des amis de la famille qui l’ont emmené à son premier match contre Bolton. « Au milieu des supporters et des chants, j’ai ressenti un profond sentiment d’appartenance », explique-t-il. Sa passion pour le club n’a fait que grandir, particulièrement après la relégation de Villa en Championship en 2016, un événement qui a ravivé son intérêt.

Concernant la progression du club, il exprime sa fierté face à l’évolution d’Aston Villa, qui est passée de la deuxième division à viser la Ligue des champions. « Nous sommes tous très fiers et contents de ce qu’ils ont accompli. On ressent la différence avec un entraîneur comme Unai Emery, qui sait fédérer et peaufiner les détails. C’est un excellent coach, entouré d’une équipe de soutien formidable, et les joueurs prennent plaisir à jouer sous sa direction. »

Les traditions familiales

Quant à l’héritage de cette passion pour Aston Villa, William assure qu’il ne pousse pas ses enfants à devenir des supporters, mais il espère qu’ils trouveront leurs propres équipes au fil du temps. Cela ne l’empêche pas de les emmener au stade ou de regarder des matchs à la maison ensemble. Il partage une anecdote amusante sur ses rituels de match : « J’ai un brin de superstition concernant ma place sur le canapé. Si les choses ne se passent pas bien, je me mets à bouger dans toute la maison, en repositionnant les enfants, en espérant que cela change notre chance. »

En outre, il a avoué qu’il participe parfois anonymement à des forums en ligne : « J’apprécie m’impliquer dans les forums, je peux y passer beaucoup de temps. J’écoute ce que disent les autres fans et je partage mon avis. Je m’implique vraiment, c’est certain. Il est important d’avoir ce débat. Cela dit, même si je suis un fan de canapé, je n’oserais jamais dire à Unai s’il fait quelque chose de mal. »