À Nice, la police adopte le ‘Stop stick’ pour immobiliser les véhicules

À Nice, la police a récemment mis en place une nouvelle technologie appelée le ‘Stop Stick’ dans le but d’immobiliser efficacement les véhicules en fuite. Cette innovation marque une avancée majeure dans les efforts pour renforcer la sécurité routière et améliorer les techniques d’interception des conducteurs en infraction.

Innovation Sécuritaire : Le ‘Stop stick’

La ville de Nice a pris une mesure audacieuse pour renforcer la sécurité publique en équipant sa police municipale d’un nouvel outil innovant : le ‘Stop stick’. Ce dispositif est conçu pour immobiliser les véhicules en fuite sans mettre en danger ni les conducteurs ni les forces de l’ordre.

Fonctionnement du Stop stick

Le ‘Stop stick’ est un outil de dissuasion avancé qui fonctionne de manière simple mais efficace. Il se positionne devant l’un des pneus avant du véhicule en fuite. Lors du passage de la roue, des pointes en Téflon joignent les pneus, les rendant progressivement hors service en libérant l’air de manière contrôlée et sécurisée.

Utilisation ciblée et coûts associés

Chaque barre de ‘Stop stick’ est à usage unique, ce qui implique qu’une fois utilisée, elle est immédiatement remplacée. La ville de Nice a investi dans une soixantaine de ces dispositifs, chaque exemplaire coûtant environ 350€. En conséquence, le budget total pour cette initiative s’élève à environ 20 000€.

Un Impact Mesuré sur la Sécurité Routière

Avec l’adoption du ‘Stop stick’, Nice souhaite réduire les incidents liés au refus d’obtempérer, une infraction qui peut mener à des situations dramatiques. L’efficacité de ce dispositif est attendue pour dissuader les conducteurs de tenter la fuite, tout en assurant un arrêt en douceur des véhicules concernés.

Projets Supplémentaires de Sécurité

En parallèle, le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé l’installation prochaine de quatre radars de vitesse sur la Promenade des Anglais, renforçant ainsi l’engagement continu de la ville en matière de sécurité routière.

Caractéristique Détails Type de dispositif Herse de sécurité Matériau principal Pointes en Téflon Usage Unique Coût par unité 350€ Nombre total d’unités 60 Coût total 20 000€ Objectif Réduire les fuites lors des contrôles Autres initiatives Installation de radars de vitesse