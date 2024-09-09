La publicité sur les écrans multimédia de nos véhicules : une nouveauté à l’horizon ?

Dans un futur proche, les dispositifs publicitaires sur les écrans multimédia intégrés à nos véhicules pourraient bien révolutionner notre expérience de conduite. Quelles sont les implications de cette tendance émergente et quelles sont les opportunités que cela pourrait offrir aux annonceurs et aux constructeurs automobiles ? Focus sur une potentielle évolution majeure dans le domaine de la publicité automobile.

Un brevet récent déposé par une marque automobile américaine indique une éventuelle nouvelle ère pour la publicité : les écrans multimédia intégrés dans nos véhicules. Alors que nos vies sont déjà saturées de publicités via divers supports – affichages publicitaires, abribus, radio et télévision – un nouveau vecteur pourrait bientôt émerger dans l’habitacle de nos voitures.

Les supports traditionnels et les nouveaux vecteurs publicitaires

Il est indéniable que la publicité occupe une place prépondérante dans notre quotidien. Nos smartphones, ordinateurs et télévisions sont des supports privilégiés pour les annonceurs. Mais pourquoi les écrans d’infodivertissement de nos voitures n’échapperaient-ils pas à cette tendance ? Après tout, presque tous les véhicules neufs sont désormais équipés de ces écrans. Ford envisage d’exploiter ce potentiel en intégrant des publicités directement sur ces dispositifs.

Comment apprendre les préférences du conducteur

Le brevet de Ford, déposé en février 2023, dévoile une idée ingénieuse : diffuser des publicités à la fois via les haut-parleurs de la voiture et sur l’écran central. Ce système repose sur la collecte d’informations à partir de différents capteurs dans l’habitacle. La position GPS, la destination, voire les conversations des passagers pourraient être analysées pour optimiser le moment et le mode de diffusion des annonces publicitaires.

Ainsi, le système apprendrait à connaître les préférences du conducteur en fonction de ses réactions aux publicités. Si une publicité est bien reçue, le conducteur pourrait en voir plus fréquemment. En revanche, une réaction négative pourrait entraîner une diminution du nombre de publicités affichées.

Un moyen de monétiser et d’alléger les coûts

Un aspect notable de cette innovation concerne la manière dont elle pourrait être perçue par les automobilistes. En permettant de diffuser des publicités ciblées, les constructeurs automobiles pourraient potentiellement réduire le coût de certaines fonctionnalités. Par exemple, accepter des publicités sur l’écran de sa voiture pourrait rendre des services comme le GPS ou l’accès aux bornes de recharge moins chers, voire gratuits.

Les services sur abonnement, de plus en plus courants, pourraient être financés en partie par les annonceurs, à condition que les utilisateurs acceptent de visualiser des publicités pendant leurs trajets.

Avantages potentiels et préoccupations

Reste à savoir comment cette initiative sera accueillie par les usagers de la route. Pour certains, l’idée de payer moins cher certaines fonctionnalités en échange de l’affichage de publicités pourrait être attrayante. Pour d’autres, l’intrusion supplémentaire des publicités dans l’espace personnel pourrait poser problème, notamment en termes de sécurité et de distraction au volant.

Quelles seront les prochaines étapes dans cette évolution constante des technologies intégrées à nos véhicules ? Seul le temps nous le dira. En attendant, il est intéressant de suivre comment les constructeurs automobiles vont naviguer dans cet espace encore relativement inexploré.

Comparatif : Publicité sur les écrans multimédia des véhicules

Aspect Commentaire Collecte de données Position GPS, conversations, préférences utilisateur Modes de diffusion Haut-parleurs et écran central Réaction des utilisateurs Analyse des réactions pour ajuster la fréquence des publicités Potentiels bénéfices Réduction des coûts des services sur abonnement Préoccupations Sécurité et distraction au volant Acceptation utilisateur Variable, dépend des avantages perçus vs. inconvénients Technologie en attente Brevet déposé mais pas encore mis en œuvre Systèmes intelligents Adaptation aux préférences du conducteur