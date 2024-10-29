Stellantis procède au rappel de près de 50 000 véhicules équipés du moteur 1.5 BlueHDi en France

Stellantis a récemment lancé une campagne de rappel concernant environ 50 000 véhicules équipés du moteur 1.5 BlueHDi en France.
Sommaire
Les modèles concernés par le rappel
- Citroën C3, C3 Aircross, C4 et C5 Aircross
- DS 3 Crossback
- Opel Corsa et Mokka
- Peugeot 208, 308 et 3008
Problématiques identifiées et solutions proposées
Comment savoir si votre véhicule est impacté ?
|Marque
|Modèles concernés
|Citroën
|C3, C3 Aircross, C4, C5 Aircross
|DS
|DS 3 Crossback
|Opel
|Corsa, Mokka
|Peugeot
|208, 308, 3008
|Production
|Principalement l’année 2022
|Problème majeur
|Sur-émission de NOx
|Condition
|Conduite urbaine
|Solution
|Intervention en atelier
|Contact propriétaire
|Courriel/courrier et vérification via VIN
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!