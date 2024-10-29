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Stellantis procède au rappel de près de 50 000 véhicules équipés du moteur 1.5 BlueHDi en France

Rédaction :Antoine Blondain

Stellantis a récemment lancé une campagne de rappel concernant environ 50 000 véhicules équipés du moteur 1.5 BlueHDi en France.

Les modèles concernés par le rappel

découvrez toutes les informations sur le rappel des véhicules stellantis. consultez les modèles concernés, les raisons du rappel et les étapes à suivre pour assurer la sécurité de votre véhicule.
  • Citroën C3, C3 Aircross, C4 et C5 Aircross
  • DS 3 Crossback
  • Opel Corsa et Mokka
  • Peugeot 208, 308 et 3008

Problématiques identifiées et solutions proposées

découvrez les derniers rappels de véhicules stellantis pour garantir votre sécurité. informez-vous sur les modèles concernés et les mesures à prendre pour profiter d'une conduite sereine.

Comment savoir si votre véhicule est impacté ?

MarqueModèles concernés
CitroënC3, C3 Aircross, C4, C5 Aircross
DSDS 3 Crossback
OpelCorsa, Mokka
Peugeot208, 308, 3008
ProductionPrincipalement l’année 2022
Problème majeurSur-émission de NOx
ConditionConduite urbaine
SolutionIntervention en atelier
Contact propriétaireCourriel/courrier et vérification via VIN

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