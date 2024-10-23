Opel Mokka revisité : Découvrez le nouveau SUV à partir de 26 500 €

Le marché automobile est en constante évolution, et les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer des véhicules toujours plus performants et attrayants. Dans ce contexte, Opel présente le tout nouveau Mokka, un SUV revisité qui saura séduire les amateurs de véhicules modernes et polyvalents. Avec un prix de départ à partir de 26 500 €, ce modèle promet de combiner design audacieux, technologies innovantes et confort de conduite. Découvrons ensemble ce que ce SUV nouvelle génération a à offrir.

Un Nouveau Souffle Pour l’Opel Mokka

L’Opel Mokka, bien connu pour sa conduite urbaine plaisante, fait peau neuve. Avec une base tarifaire de 26 500 €, ce SUV de deuxième génération prend un nouveau départ avec un restylage subtil. Sa calandre Vizor emblématique est toujours présente, ajoutant à son allure moderne et attrayante.

Innovations Technologiques et Design Intérieur

La modernisation se poursuit à l’intérieur de l’Opel Mokka. Le système multimédia a été repensé, maintenant équipé de widgets personnalisables et d’une reconnaissance vocale naturelle. Même si la taille des écrans demeure inchangée, conservant 12’ pour l’instrumentation et 10’ pour l’interface tactile, les fonctionnalités assurent une expérience utilisateur intuitive. Pour faciliter les manœuvres en ville, une caméra de recul haute définition est intégrée.

Performances et Options Variées

Le respect des performances ne passe pas inaperçu. Avec des motorisations qui débutent à 136 ch pour la version essence et culminent à 156 ch pour la version électrique, le Mokka 2024 propose une large gamme pour différentes préférences. La variante électrique est alimentée par une batterie de 54 kWh, conférant une autonomie annoncée de 402 km.

La Gamme Tarifaire de l’Opel Mokka 2024

Mokka 1.2 Turbo 136 ch : dès 26 500 €

dès 26 500 € Mokka micro hybride 136 ch : dès 29 500 €

dès 29 500 € Mokka Electric 156 ch : dès 36 900 €

Comparaison des Caractéristiques Clés

Éléments Essence Électrique Prix de base 26 500 € 36 900 € Puissance moteur 136 ch 156 ch Batterie – 54 kWh Autonomie – 402 km Caméra de recul HD Incluse Incluse Ecran multimédia 12′ + 10′ 12′ + 10′

Avec cette mise à jour, l’Opel Mokka se repositionne efficacement sur le marché, offrant une combinaison séduisante de style, performance et technologie de pointe pour satisfaire les attentes des conducteurs contemporains.