découvrez le nouveau suv opel mokka, alliant style et performance, disponible dès maintenant à partir de 26 500 €. ne manquez pas cette opportunité de conduire un véhicule moderne et confortable, idéal pour toutes vos aventures.

Opel Mokka revisité : découvrez le nouveau SUV à partir de 26 500 €

Rédaction :Antoine Blondain

Opel Mokka revisité : Découvrez le nouveau SUV à partir de 26 500 €
Le marché automobile est en constante évolution, et les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer des véhicules toujours plus performants et attrayants. Dans ce contexte, Opel présente le tout nouveau Mokka, un SUV revisité qui saura séduire les amateurs de véhicules modernes et polyvalents. Avec un prix de départ à partir de 26 500 €, ce modèle promet de combiner design audacieux, technologies innovantes et confort de conduite. Découvrons ensemble ce que ce SUV nouvelle génération a à offrir.

Un Nouveau Souffle Pour l’Opel Mokka

découvrez le tout nouveau opel mokka suv, alliant design moderne et technologies avancées, à partir de 26 500 €. profitez d'une expérience de conduite unique et d'un confort inégalé sur tous les terrains.

L’Opel Mokka, bien connu pour sa conduite urbaine plaisante, fait peau neuve. Avec une base tarifaire de 26 500 €, ce SUV de deuxième génération prend un nouveau départ avec un restylage subtil. Sa calandre Vizor emblématique est toujours présente, ajoutant à son allure moderne et attrayante.

Innovations Technologiques et Design Intérieur

découvrez le tout nouveau opel mokka suv, alliant design moderne et performances dynamiques, à partir de 26 500 €. explorez ses fonctionnalités innovantes et profitez d'un confort de conduite exceptionnel tout en vous démarquant sur la route.

La modernisation se poursuit à l’intérieur de l’Opel Mokka. Le système multimédia a été repensé, maintenant équipé de widgets personnalisables et d’une reconnaissance vocale naturelle. Même si la taille des écrans demeure inchangée, conservant 12’ pour l’instrumentation et 10’ pour l’interface tactile, les fonctionnalités assurent une expérience utilisateur intuitive. Pour faciliter les manœuvres en ville, une caméra de recul haute définition est intégrée.

Performances et Options Variées

Le respect des performances ne passe pas inaperçu. Avec des motorisations qui débutent à 136 ch pour la version essence et culminent à 156 ch pour la version électrique, le Mokka 2024 propose une large gamme pour différentes préférences. La variante électrique est alimentée par une batterie de 54 kWh, conférant une autonomie annoncée de 402 km.

La Gamme Tarifaire de l’Opel Mokka 2024

  • Mokka 1.2 Turbo 136 ch : dès 26 500 €
  • Mokka micro hybride 136 ch : dès 29 500 €
  • Mokka Electric 156 ch : dès 36 900 €

Comparaison des Caractéristiques Clés

ÉlémentsEssenceÉlectrique
Prix de base26 500 €36 900 €
Puissance moteur136 ch156 ch
Batterie54 kWh
Autonomie402 km
Caméra de recul HDIncluseIncluse
Ecran multimédia12′ + 10′12′ + 10′

Avec cette mise à jour, l’Opel Mokka se repositionne efficacement sur le marché, offrant une combinaison séduisante de style, performance et technologie de pointe pour satisfaire les attentes des conducteurs contemporains.

Articles relatifs:

Les données qui révèlent les défis rencontrés par Stellantis depuis le début de l’année 2024

Alfa Romeo procède au rappel de son SUV Tonale pour améliorer la puissance de son système de freinage

JOURNAL PREMIERE EDITION

En tant que jeune média indépendant, Première édition a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci mille fois !

Contact Us

© 2026 Scribe

Privacy PolicyTerms of Service