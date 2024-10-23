Les données qui révèlent les défis rencontrés par Stellantis depuis le début de l’année 2024

Au début de l’année 2024, Stellantis fait face à une série de défis majeurs qui se dessinent à travers les données révélatrices de ses performances et de sa stratégie. Ces éléments clés mettent en lumière les enjeux auxquels le groupe automobile est confronté, dessinant les contours d’une année cruciale pour son avenir et sa compétitivité sur le marché.

Le contexte difficile pour Stellantis en 2024

Depuis le début de l’année 2024, le groupe Stellantis se trouve confronté à des difficultés notables sur le marché européen. Alors que le secteur automobile connaissait déjà une stagnation avec une faible croissance de 0,6 %, Stellantis a enregistré une chute de ses ventes de 5,9 %, passant de 1 460 640 véhicules vendus à 1 375 156 par rapport à la même période en 2023.

Performance alarmante de septembre 2024

Le mois de septembre a particulièrement exacerbé cette tendance négative. Tandis que Volkswagen restait stable avec une légère hausse de 0,3 % et Renault enregistrait une baisse modérée de 1,5 %, Stellantis a subi une dégringolade de 27,1 %. Certaines marques du groupe ont été plus affectées, avec une chute de 45,6 % pour Citroën, 45,2 % pour Fiat et 30,7 % pour DS.

La transition vers l’électrique : un pari risqué

Jean-Philippe Imparato, PDG Europe de Stellantis, a exprimé son intention de se concentrer davantage sur l’électrique, quitte à laisser les ventes de véhicules thermiques diminuer. Cet engagement envers le respect des objectifs de CO2 pourrait affecter les performances à court terme, mais vise une adaptation aux futures attentes réglementaires et du marché.

La concurrence dynamique et innovante

Si Stellantis peine à maintenir ses performances, d’autres groupes enregistrent des succès notables. Le groupe Toyota, y compris Lexus, a vu ses ventes augmenter de 16,4 %, tandis que Suzuki et Honda ont respectivement progressé de 20 % et 33,6 %. Cette situation met en évidence le défi que représente l’alignement à une forte concurrence bien préparée.

Tableau comparatif des performances

Stellantis Concurrence Baisse de 5,9% des ventes 2024 Marché global en hausse de 0,6% -27,1% en septembre 2024 Volkswagen +0,3%, Renault -1,5% Peugeot -4,6% Toyota +16,4% Citroën -45,6% Suzuki +20% DS -30,7% Honda +33,6% Concertration sur l’électrique Mitsubishi +59,5%