Essai du nouveau Peugeot 508 SW Plug-in Hybrid 225 : pourquoi opter pour un SUV ?

Le Peugeot 508 SW : une alternative séduisante face aux SUV

La disparition progressive des berlines familiales dans le segment D est un phénomène observable sur le marché automobile actuel. Face à la montée en puissance des SUV et à l’élargissement des modèles familiaux dérivés de compactes, peu de marques continuent d’offrir des berlines familiales. Peugeot, avec son 508 SW, se positionne comme une alternative face aux modèles premium de BMW, Mercedes ou Volvo, tout en rivalisant avec la nouvelle Volkswagen Passat.

Peugeot 508 SW : une mise à jour réussie

Lancé pour la première fois en 2023, le Peugeot 508 a récemment bénéficié d’une légère mise à jour qui a apporté une nouvelle grille, un logo modernisé et une signature lumineuse saisissante. En plus de ces modifications esthétiques, le modèle a intégré un système de communication multifonction plus réactif, ainsi qu’une interface utilisateur améliorée. Nos tests se sont concentrés sur la version Plug-in Hybrid de 225 chevaux, qui représente un bon compromis entre performance et coût, se situant en dessous des modèles plus haut de gamme proposés par la concurrence.

Performance et conduite

Ce modèle hybride offre une expérience de conduite agréable, sans agressivité, ce qui permet de profiter pleinement des avantages de son moteur tout en conservant le confort de route. Le 508 SW atteint les 100 km/h en un peu plus de 8 secondes, ce qui en fait un bon compagnon pour les longs trajets et les dépassements, même en étant chargé.

Confort et espace de chargement

Le 508 SW impressionne par son habitabilité et la qualité de son intérieur. La douceur de la suspension contribue à un confort optimal, même lorsque le mode Sport est activé. Malgré quelques ajustements nécessaires au niveau de la réaction du freinage, le modèle se distingue par un excellent équilibre entre confort et performance.

Consommation raisonnable

En matière de consommation, le Peugeot 508 SW se montre efficace, avec des valeurs autour de 6,5 l/100 km. Cette performance est encore plus valorisée lorsque la batterie est correctement chargée, offrant la possibilité de parcourir près de 50 km sans recourir au moteur thermique, un atout non négligeable pour les trajets quotidiens.

Un choix réfléchi face à l’engouement pour les SUV

En somme, le Peugeot 508 SW se présente comme une alternative attrayante aux SUVs, offrant espace, raffinement et efficacité énergétique. Les nombreuses options de personnalisation permettent d’approfondir son côté luxueux tout en conservant une tarification compétitive. Pour ceux qui privilégient une conduite confortable et une faible consommation, le choix du 508 SW semble évident.