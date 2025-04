Genesis pourrait viser le segment supérieur en abandonnant le G70.

La Genesis G70, modèle d’entrée de gamme du constructeur de luxe, suscite des interrogations sur son avenir. Bien que son prix soit fixe à 43 850 $ pour 2025, la marque pourrait envisager l’abandon de ce modèle pour se concentrer sur des véhicules plus vastes et luxueux.

Les ambitions de Genesis

Selon Marc Choi, responsable des produits à l’échelle mondiale chez Genesis, la priorité de la marque est de « renforcer l’équité de la marque ». Il a souligné que l’entreprise se veut « résistante » à la tentation d’ajouter une version à traction avant de moins de 45 000 $. La G70 est équipée d’une propulsion arrière et repose sur la plateforme M2 de Hyundai, qui a également servi de base à la Kia Stinger.

Une redéfinition des priorités

Choi a expliqué que la marque souhaite mettre l’accent sur des modèles tels que la G80, la G90 et les SUV, où elle peut développer une plus grande reconnaissance. Selon des données rapportées par Automotive News, les ventes de la berline G70 ont diminué au cours des trois premiers mois de 2025, tandis que celles des SUV, incluant le modèle entièrement électrique GV60, ont augmenté.

Malgré une possible réorientation vers des modèles plus coûteux, Choi a ajouté que Genesis ne fermerait jamais la porte à l’entrée de gamme, et un nouveau modèle G70 pourrait également être envisagé à un prix plus abordable. Toutefois, cette intention pourrait s’opposer aux objectifs de la marque.

Genesis n’est pas la seule à vouloir monter en gamme. D’autres marques comme Audi et Mazda partagent des aspirations similaires, tandis que la marque française DS ambitionne de rivaliser un jour avec Rolls-Royce et Bentley. Dans un contexte où la technologie devient plus accessible et les véhicules électriques rendent la puissance plus abordable, les marques se sentent sous pression, et un déplacement vers le haut de gamme pourrait se présenter comme une solution pour garantir leur avenir profitable.