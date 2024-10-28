Les voiturettes sans permis : un nouveau contrôle technique soulève des interrogations sur leur sécurité

Les voiturettes sans permis font l’objet d’un nouveau contrôle technique, suscitant des interrogations quant à leur sécurité.

Un taux de défaillances préoccupant

La mise en place récente du contrôle technique obligatoire pour les voiturettes sans permis a révélé des taux de défaillances alarmants. En effet, 85,34% des véhicules sans permis légers présenté à ce test présentaient au moins une défaillance. Cette situation soulève des préoccupations concernant la sécurité routière, surtout lorsque l’on considère que 74,03% de ces anomalies sont liées à des problèmes sécuritaires. Quant aux voitures sans permis lourdes, elles affichent un taux de défaillance global de 36,83%.

Motifs fréquents de contre-visite

Les principales raisons de contre-visite pour les véhicules légers sans permis incluent des défauts tels que :

Pneumatiques usés ou endommagés

Amortisseurs défectueux ou mal fixés

Jeux excessifs ou bruits anormaux au niveau des roulements

Cette réalité met en lumière les problématiques fréquentes et majeures qui affectent ces véhicules et souligne l’importance d’un entretien régulier.

Vers une popularité croissante

Malgré ces inquiétudes, les voiturettes sans permis gagnent en popularité, notamment parmi les jeunes conducteurs à partir de 14 ans. Des modèles comme la Citroën Ami, entièrement électrique, illustrent cette tendance et échappent à certaines difficultés, comme les émissions polluantes. Cependant, ces petits véhicules doivent faire face à un contrôle croissant de leur état.

Changements attendus en matière de réglementation

À partir du 1er janvier 2025, les règlements deviendront plus stricts. Non seulement le contrôle technique s’attaquera aux véhicules modifiés ou « kités », mais des tests sur les émissions sonores seront également réalisés. Ces mesures visent à renforcer la sécurité et le respect des normes environnementales.

Aspects Vérifiés Taux de Défaillance Voitures sans permis légères (L6) 85,34% Voitures sans permis lourdes (L7) 36,83% Défaillances liées à la sécurité (L6) 74,03% Défaillances liées à la sécurité (L7) 32,77% Défaillances liées aux émissions (L6) 11,31% Défaillances liées aux émissions (L7) 4,06%