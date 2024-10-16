Citroën C5 Aircross : découvrez les contours finaux de la nouvelle génération de ce SUV, avec une surprise à la clé !

Dans les méandres de l’industrie automobile, la Citroën C5 Aircross fait son grand retour, dévoilant sa nouvelle génération de SUV. Entre lignes redessinées et technologies innovantes, cette icône surprend avec une touche inattendue. Plongez dans l’univers captivant de ce véhicule hors du commun et laissez-vous surprendre par ses contours finaux.

Quand la magie Citroën opère

Lors du dernier Mondial de l’Auto à Paris, le concept car Citroën C5 Aircross a été la grande révélation, capturant l’attention des journalistes et des passionnés d’automobile. Dévoilé par le PDG Thierry Koskas, ce SUV promet d’être « le plus confortable de la catégorie », une déclaration audacieuse soutenue par les innovations déjà visibles sur cette maquette.

Un design avant-gardiste et pensé pour l’avenir

Le design de la nouvelle Citroën C5 Aircross s’inspire de l’aérodynamisme, avec des lignes atypiques qui rappellent l’univers de l’aviation. Les arches de roues circulaires associés aux ailes aplaties apportent une touche d’originalité qui ne manque pas d’équilibrer le profil du véhicule. Le fastback crée une allure dynamique, préservant de grandes fenêtres latérales pour un maximum de visibilité.

De la vision à la réalité : changer sans dénaturer

Bien que le modèle de série soit très proche du concept présenté, des ajustements pratiques sont prévus. Les flaps aérodynamiques fragiles du prototype ne seront pas présents sur la version commerciale, tandis que certains éléments stylisés comme les arches accentuées seront conservés pour leur contribution à l’esthétique générale.

La technologie en première ligne

La C5 Aircross bénéficiera de la plateforme STLA Medium, partagée avec d’autres modèles du groupe Stellantis, ce qui lui permet de proposer des équipements modernes comme des écrans tactiles de 10 à 16 pouces. Cependant, Citroën personnalise l’intérieur avec sa propre interprétation de l’ergonomie et du design, donnant au conducteur une expérience unique.

Capacité familiale: une version à sept places

Pour répondre aux besoins des grandes familles ou des amateurs d’espace, la Citroën C5 Aircross proposera une version à sept places, tout en conservant un gabarit compact de 4,65 m de longueur. Cela fait écho aux attentes des anciens clients de la gamme Picasso.

Des motorisations pour tous les goûts

Citroën offre un éventail de motorisations répondant à toutes les demandes : une version hybride légère de 136 ch, une hybride rechargeable affichant 195 ch, ainsi qu’une option 100% électrique de 213 ch, garantissant une conduite à la fois efficace et respectueuse de l’environnement.

Aspect Citroën C5 Aircross Longueur 4,65 m Configuration des places 5 ou 7 places Motorisation de base Hybride légère 136 ch Motorisation électrique 213 ch Design du tableau de bord Écrans tactiles de 10 à 16 pouces Plateforme STLA Medium Surprise du Mondial Design inspiré de l’aéronautique Aérodynamique Éléments stylisés améliorés Arrivée sur le marché 2025