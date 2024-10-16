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Citroën C5 Aircross : découvrez les contours finaux de la nouvelle génération de ce SUV, avec une surprise à la clé !

Rédaction :Antoine Blondain

Dans les méandres de l’industrie automobile, la Citroën C5 Aircross fait son grand retour, dévoilant sa nouvelle génération de SUV. Entre lignes redessinées et technologies innovantes, cette icône surprend avec une touche inattendue. Plongez dans l’univers captivant de ce véhicule hors du commun et laissez-vous surprendre par ses contours finaux.

Quand la magie Citroën opère

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Lors du dernier Mondial de l’Auto à Paris, le concept car Citroën C5 Aircross a été la grande révélation, capturant l’attention des journalistes et des passionnés d’automobile. Dévoilé par le PDG Thierry Koskas, ce SUV promet d’être « le plus confortable de la catégorie », une déclaration audacieuse soutenue par les innovations déjà visibles sur cette maquette.

Un design avant-gardiste et pensé pour l’avenir

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Le design de la nouvelle Citroën C5 Aircross s’inspire de l’aérodynamisme, avec des lignes atypiques qui rappellent l’univers de l’aviation. Les arches de roues circulaires associés aux ailes aplaties apportent une touche d’originalité qui ne manque pas d’équilibrer le profil du véhicule. Le fastback crée une allure dynamique, préservant de grandes fenêtres latérales pour un maximum de visibilité.

De la vision à la réalité : changer sans dénaturer

Bien que le modèle de série soit très proche du concept présenté, des ajustements pratiques sont prévus. Les flaps aérodynamiques fragiles du prototype ne seront pas présents sur la version commerciale, tandis que certains éléments stylisés comme les arches accentuées seront conservés pour leur contribution à l’esthétique générale.

La technologie en première ligne

La C5 Aircross bénéficiera de la plateforme STLA Medium, partagée avec d’autres modèles du groupe Stellantis, ce qui lui permet de proposer des équipements modernes comme des écrans tactiles de 10 à 16 pouces. Cependant, Citroën personnalise l’intérieur avec sa propre interprétation de l’ergonomie et du design, donnant au conducteur une expérience unique.

Capacité familiale: une version à sept places

Pour répondre aux besoins des grandes familles ou des amateurs d’espace, la Citroën C5 Aircross proposera une version à sept places, tout en conservant un gabarit compact de 4,65 m de longueur. Cela fait écho aux attentes des anciens clients de la gamme Picasso.

Des motorisations pour tous les goûts

Citroën offre un éventail de motorisations répondant à toutes les demandes : une version hybride légère de 136 ch, une hybride rechargeable affichant 195 ch, ainsi qu’une option 100% électrique de 213 ch, garantissant une conduite à la fois efficace et respectueuse de l’environnement.

AspectCitroën C5 Aircross
Longueur4,65 m
Configuration des places5 ou 7 places
Motorisation de baseHybride légère 136 ch
Motorisation électrique213 ch
Design du tableau de bordÉcrans tactiles de 10 à 16 pouces
PlateformeSTLA Medium
Surprise du MondialDesign inspiré de l’aéronautique
AérodynamiqueÉléments stylisés améliorés
Arrivée sur le marché2025

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