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Les Françaises à ne pas manquer au Mondial de l’Auto 2024

Rédaction :Antoine Blondain

Plongez au cœur de l’excellence féminine de l’industrie automobile française en découvrant les talents incontournables à l’affiche du Mondial de l’Auto 2024. Portraits, innovations et succès au rendez-vous pour mettre en lumière ces professionnelles passionnées et inspirantes.

Alpine : La Performance Électrique et Hydrogène

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Le Groupe Renault mettra en avant ses compétences technologiques avec trois modèles d’Alpine que les passionnés ne voudront pas manquer. La Alpine A290, une citadine électrique énergisante dérivée de la Renault 5, sera disponible en versions de 180 et 220 ch, à partir de 38 700 €. Ensuite, l’Alpine A390_β fera ses débuts en tant que show car très proche de la version finale à venir en 2025. Enfin, pour satisfaire les amateurs de voitures à hydrogène, le prototype Alpenglow Hy6 équipé d’un moteur à six cylindres alimenté à l’hydrogène sera également présenté.

Citroën : Un Retour Remarqué

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Après son absence en 2022, Citroën revient en force avec une double offensive sur le segment des véhicules urbains. La Citroën C3 et son alter ego SUV, le C3 Aircross, seront les têtes d’affiche. Le C3 Aircross, avec son format de 4,39 m et sa rare configuration 7 places, ciblera particulièrement les familles. De plus, les berlines compactes Citroën C4 et C4 X dévoileront leur nouveau design et leur technologie électrifiée.

Peugeot : La Révolution Électrique

Peugeot dévoilera la version 100% électrique de la Peugeot 408, capable de produire environ 200 ch. En outre, Peugeot mettra en lumière ses nouveaux modèles hybrides et électriques, les Peugeot 3008 et Peugeot 5008. Les amateurs de concepts futuristes pourront également découvrir le Peugeot Inception, un concept-car révélateur des prochaines tendances de la marque.

Renault : Entre Nostalgie et Futur Électrique

Renault mêlera passé et futur avec la présentation de la Renault 5 E-Tech Electric et de la Renault 4 E-Tech Electric, deux modèles inspirés des icônes classiques mais équipés de technologies modernes. De plus, une voiture iconique, la Renault 17 Restomod Ora Ïto, ravira les visiteurs. Enfin, Renault exposera ses modèles innovants comme la Symbioz et la Rafale, témoignant de son engagement envers un avenir électrifié.

Tableau Comparateur des Modèles Françaises

ModèleCaractéristiques
Alpine A290Citadine électrique, 180-220 ch, à partir de 38 700€
Alpine A390_βSUV électrique, version show car
Alpenglow Hy6Moteur à hydrogène, six cylindres
Citroën C3/ë-C3Citadine urbaine, thermique et électrique
Citroën C3 Aircross/ë-C3 AircrossSUV urbain, 7 places, thermique et électrique
Citroën C4/C4 XBerlines compactes, restylées, électrifiées
Peugeot E-408Berline électrique, environ 200 ch
Peugeot 3008SUV, hybride léger, hybride rechargeable, électrique
Peugeot 5008SUV, hybride léger, hybride rechargeable, électrique
Renault 5 E-Tech ElectricCitadine électrique, technologie moderne
Renault 4 E-Tech ElectricCompact électrique, inspiré de la 4L
Renault 17 Restomod Ora ÏtoExercice de style, coupé électrique
Renault RafaleSUV technologique, concept avancé
Renault SymbiozConcept-car, futur électrifié

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