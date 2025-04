Mondial de l’Automobile 2024 : une analyse approfondie des espaces d’exposition du groupe Renault

Le Mondial de l’Automobile 2024 offre une occasion unique d’explorer les dernières nouveautés du secteur automobile. Dans ce contexte, une analyse pointue des espaces d’exposition dédiés au groupe Renault s’avère essentielle pour appréhender les innovations technologiques et les orientations stratégiques de la marque au losange. Zoom sur les temps forts et les enjeux de cette présence remarquée au salon automobile de renommée mondiale.

Mondial de l’Automobile 2024 : La Présence du Groupe Renault

Le Groupe Renault déploiera sa stratégie futuriste et ambitieuse à l’occasion du Mondial de l’Automobile 2024. Avec un espace de 5000 m² réservé à ses différentes marques, le groupe promet de captiver l’attention des visiteurs en mettant en exergue ses innovations majeures.

Les fans d’automobile sont attendus pour découvrir une pléthore de stars, dont les premières mondiales qui sauront marquer les esprits. L’un des points culminants sera la présentation de la Renault 4 électrique, icône revisitées, incarnant à la fois héritage et modernité.

Les Modèles Innovants de Renault

Au centre de cet événement, Renault dévoilera avec fierté des concepts avant-gardistes. Le public peut anticiper la découverte du concept Emblème et du show car R17 Restomod x Ora Ito, fusionnant tradition et innovation. Ces modèles visent non seulement à séduire les amateurs de design mais aussi ceux passionnés par les performances techniques.

Dacia et L’Esprit d’Aventure

Dacia, la marque robuste et audacieuse du groupe, présentera le très attendu Bigster, premier SUV familial de la marque, ainsi que la version finale du prototype Sandrider. Ce dernier s’apprête à se lancer dans de prestigieuses compétitions comme le Dakar et les Championnats du monde de Rallye-Raid. Des concepts qui respirent l’aventure et l’endurance.

Focus sur Alpine : Sportivité et Innovation

La section de Alpine n’est pas en reste avec la présentation de son show-car A390_β et le prototype à hydrogène Alpenglow Hy6. Equipé d’un moteur 6 cylindres, ce dernier est un pas vers une mobilité plus durable et raffinée, tout en conservant l’esprit sportif emblématique d’Alpine.

Déploiement de l’Offre Professionnelle et Urbaine

Renault ne néglige pas le secteur professionnel. L’Estafette Concept et le Master H2-Tech Prototype illustrent sa volonté d’offrir des solutions novatrices aux professionnels. Quant au stand Mobilize, il exposera des modèles adaptés à la vie urbaine tels que le Duo et le Bento, formidables alliés pour une mobilité fluide en milieu urbain et péri-urbain.

Exposition Caractéristiques Renault 4 électrique Revisite moderne d’une icône historique Concept Emblème Futuriste et innovant R17 Restomod x Ora Ito Fusion de tradition et de modernité Dacia Bigster SUV familial robuste Alpine A390_β Show-car sportif fastback électrique Alpenglow Hy6 Prototype à hydrogène avec moteur 6 cylindres Estafette Concept Solution innovante pour professionnels Master H2-Tech Prototype Mobilité durable à hydrogène Mobilize Duo Quadricycle pour mobilité urbaine Mobilize Bento Micro-utilitaire adaptable

