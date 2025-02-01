Nouveautés 2025 : Alpine se démarque avec sa voiture de l’année et son tout premier SUV.

Alpine mise sur l’innovation en 2025

La marque française Alpine démarre l’année 2025 sur les chapeaux de roues, ayant déjà remporté le titre de « Voiture de l’Année » avec son modèle A290. En parallèle, elle prépare d’autres lancements majeurs qui pourraient redéfinir son avenir dans l’univers automobile. Voici un aperçu des nouveautés à venir.

Alpine A290 : Un modèle d’excellence

L’Alpine A290, couronné « Voiture de l’Année 2025 », est présenté comme l’un des lancements les plus attendus. Complet et à la fois électrisant, ce modèle 100% électrique allie performances et plaisir de conduite. Avec une autonomie variant entre 362 et 379 kilomètres, il est équipé d’une batterie de 52 kWh et d’une technologie V2G, permettant de l’utiliser comme source d’énergie pour le domicile.

Le modèle propose deux types de motorisation. Le moteur de base affiche 177 CV, tandis que la version la plus puissante atteint 218 CV. Malgré des performances modestes sur le papier, ces puissances sont amplement suffisantes pour un véhicule de moins de quatre mètres. L’A290 se distingue également par des équipements orientés vers le confort ou la performance, garantissant ainsi un vaste choix selon les préférences des conducteurs.

Alpine A110-R Ultimate : L’ultime rêve des passionnés

Avec un prix de départ de 265 000 euros, l’A110-R Ultimate est conçu pour séduire les amateurs de sensations fortes. Ce modèle radical combine légèreté et puissance, propulsé par un moteur 1.8 de quatre cylindres développant 345 CV et 425 Nm de couple. Son temps d’accélération de 0 à 100 km/h est réduit à seulement 3,8 secondes, un exploit qui place ce véhicule dans le haut de gamme sportif.

Ce modèle s’appuie sur des choix techniques de pointe, comme des suspensions Öhlins ou des freins de haute performance, tout en offrant une personnalisation poussée pour répondre aux attentes des clients les plus exigeants.

Un aperçu de l’avenir : le premier SUV d’Alpine

Enfin, Alpine se prépare à dévoiler son premier SUV, le A390_β. En phase de conception, ce véhicule promet un mélange audacieux de fonctionnalités inspirées de la compétition et confort moderne. Prévu pour entrer en production à l’été 2025, il se distingue par l’absence du pilier B et un système de portes opposées, soulignant ses racines compétitives.

Équipé de matériaux haut de gamme tels que la fibre de carbone et conçu pour accueillir le conducteur dans une position inspirée de la Formule 1, le A390_β intégrera également des technologies ambitieux telles que des options de moteurs à trois blocs, valorisant l’esprit sportif et les performances, même en étant électrique. Les spécificités techniques devraient promettre une expérience de conduite inédite, à l’image de la philosophie qui a toujours guidé la marque.