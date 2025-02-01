Athon : La Lamborghini de Bertone à travers les années tumultueuses.

Le Lamborghini Athon est un prototype emblématique conçu par le designer Bertone au début des années 1980, à une époque où la célèbre marque italienne traversait des temps difficiles. Présenté au Salon automobile de Turin en 1980, ce véhicule devait incarner un nouveau souffle pour Lamborghini, marquant une rupture avec les modèles précédents. Cet article explore l’histoire, le design et l’importance du Lamborghini Athon dans le panorama automobile.

Ancrage historique et inspiration divine

Aton, ou Athon, est une divinité de l’ancienne religion égyptienne, associée au pharaon Akhenaton, régnant au milieu du XIVe siècle avant Christ. En pleine crise dans les années 1970, Bertone a envisagé de nommer son concept car Lamborghini d’après ce dieu solaire, espérant ranimer une marque dont la réputation était altérée.

En 1978, la cour de Bologne a placé Lamborghini sous administration pour éviter la faillite. La présentation de l’Athon à Turin en 1980 ne visait pas une production de masse, mais plutôt à relancer la marque tout en annonçant un avenir lumineux.

Un design d’inspiration futuriste

À première vue, le Lamborghini Athon rappelle les véhicules des films cultes tels que Blade Runner (1982) ou Act of Strength (1990). Bertone a voulu projeter la marque dans la nouvelle décennie, optant pour un style rectangulaire et massif, mais minimaliste.

La carrosserie est composée de plusieurs panneaux, dont le panneau latéral inférieur est particulièrement proéminent avec une mini-jupe surdimensionnée. Le capot et le pare-brise très inclinés contrastent avec le reste de la carrosserie, qui reste parallèle au sol. La ligne de ceinture très haute donne une présence imposante au profil, tandis que l’avant, élancé et aiguisé, intègre des phares rétractables, et l’arrière angulaire ajoute à cet ensemble une touche de sportivité.

Intérieur minimaliste et technologique

L’intérieur de l’Athon reflète également le style extérieur en étant entièrement revêtu de cuir, les sièges étant particulièrement rembourrés et évoquant le mobilier des années 1980. Le volant, unique en son genre, semble flotter grâce à son support unique, tandis qu’une console surélevée à gauche regroupe tous les contrôles pertinents. Le tableau de bord entièrement numérique est une des caractéristiques révolutionnaires qui préfigurent les technologies des voitures contemporaines.

Un legs méconnu

Le travail de Bertone sur l’Athon s’inspire directement d’une autre voiture sportive : la Silhouette Urraco, dont seulement 53 exemplaires ont été produits entre 1976 et 1979. Équipée d’un moteur V8 de 260 ch, cette voiture se distingue par son design unique.

Malgré sa singularité, l’Athon reste relativement méconnu des passionnés d’automobiles. En 2011, Sotheby’s l’a vendu pour un peu moins de 350 000 euros, un montant respectable, mais bien inférieur à d’autres modèles similaires.