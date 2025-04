Miata et Mustang : Les Derniers Cabriolets Abordables sur le Marché

Dans un paysage automobile en constante évolution, la Mazda MX-5 Miata et la Ford Mustang incarnent l’essence des cabriolets sportifs abordables aux États-Unis. Alors que de nombreux modèles emblématiques prennent leur retraite, ces deux voitures se distinguent comme les dernières options de choix pour les amateurs de conduite à ciel ouvert qui ne veulent pas faire exploser leur budget.

Une ère qui touche à sa fin

La réalité de cette situation a été un choc pour de nombreux passionnés de voiture. Le Camaro a tiré sa révérence, et le Nissan Z convertible semble absent des projets futurs. La Corvette, autrefois accessible, a désormais dépassé le seuil des 60 000 dollars, n’étant plus une option financièrement compétitive. À moins que Subaru et Toyota ne décident de supprimer le toit du BRZ et du GR86, les passionnés de voitures sportives se retrouvent avec un choix restreint.

Bien sûr, il existe des alternatives comme le Ford Bronco d’entrée de gamme ou le Jeep Wrangler décapotable, mais ces véhicules tout terrain ne peuvent rivaliser avec l’esprit sportif de voitures comme la Mustang ou la Miata. La Mini Cooper, avec un prix de départ de 34 945 dollars, est également une option, mais elle appartient davantage à la catégorie des « hot-hatches » que des véritables voitures de sport.

Comparaison des modèles

Marque / Modèle Moteur / Transmission Puissance / Couple Prix (frais inclus) Ford Mustang EcoBoost Cabriolet 2025 Moteur quatre cylindres turbo de 2,3 litres / Automatique à 10 vitesses 315 ch / 350 lb-pi 41 715 $ Mazda MX-5 Miata Sport 2025 Moteur quatre cylindres de 2,0 litres / Manuelle à 6 vitesses 181 ch / 151 lb-pi 30 715 $

Les chiffres montrent des différences notables, reflétant la nature distincte de ces véhicules. La Mustang, plus grande, offre un confort exceptionnel, tandis que la Miata, avec son poids léger et son équilibre idéal, offre une expérience de conduite sportive inégalée. Malgré des spécifications moins impressionnantes sur papier, la Miata propose une maniabilité et une satisfaction de conduite que peu d’autres voitures peuvent égaler.

Quel choix privilégier ?

La question de savoir laquelle de ces voitures est « meilleure » dépend des préférences personnelles. Si la Mustang est clairement plus adaptée aux voyages, la Miata se concentre sur le plaisir pur de la conduite. Pour ceux qui cherchent à explorer d’autres options, il leur faudra débourser au moins 55 000 $ pour des modèles comme le BMW Z4 Roadster, une somme considérablement plus élevée.

Les cabriolets amusants, qu’ils soient abordables ou non, deviennent une espèce en voie de disparition. Profitez-en tant qu’il en existe encore.