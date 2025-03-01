Une adhésion à Costco pourrait vous faire économiser jusqu’à 3 000 $ sur l’achat d’une nouvelle Corvette.

Les membres de Costco bénéficient de divers avantages, au-delà du simple achat en gros de fromage. Ils peuvent réaliser des économies sur les voyages, le carburant, les lunettes, les prescriptions, l’assurance auto et bien d’autres services. Le détaillant propose même des voitures, permettant aux membres d’économiser plusieurs milliers de dollars sur une sélection de véhicules. Actuellement, Costco propose une offre avantageuse sur la Chevrolet Corvette jusqu’à la fin avril.

Des Économies Sur La Chevrolet Corvette

Selon CarsDirect, cette offre permet aux membres exécutifs de Costco d’économiser 3 000 dollars sur une Corvette C8 Stingray ou E-Ray de 2024-2025. Les acheteurs peuvent également combiner cette offre avec d’autres rabais Chevy pour des économies supplémentaires. L’Automaker offre également une remise pouvant atteindre 2 500 dollars pour les propriétaires ou locataires d’une Camaro de 2010 ou plus qui souhaitent acquérir le modèle 2024, bien que cela ne s’applique pas à l’E-Ray.

Avantages Supplémentaires Pour Les Propriétaires De Camaro

Chevrolet propose un rabais supplémentaire de 1 500 dollars pour les propriétaires de Camaro qui possèdent ou louent un autre modèle Chevrolet éligible. Par conséquent, un propriétaire de Camaro actuelle pourrait économiser jusqu’à 4 000 dollars sur une Corvette 2024 en plus de l’offre Costco pour un total atteignant 7 000 dollars, facilitant ainsi la vente du stock restant de 2024.

Détails Concernant La Production De Corvette

Le prix de départ de la Stingray est de 69 995 dollars pour les modèles 2024 et 2025, frais de destination inclus. Quant à l’E-Ray, qui est équipé d’un système hybride à quatre roues motrices et d’une puissance de 655 chevaux, son prix de départ est de 108 595 dollars pour 2025, alors que le modèle 2024 est affiché à 106 595 dollars. Chevrolet a annoncé la semaine dernière qu’il suspendrait la production de la Corvette pour des « améliorations de projet » et des « mises à jour de fabrication ». La société a confirmé que la production sera interrompue cette semaine et de nouveau pendant les deux dernières semaines de mars, ainsi que pour la semaine du 19 mai.