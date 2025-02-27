L’Upgrade 7.0 Litres de Lingenfelter Booster la Puissance de la Corvette C8.

Présentation d’un moteur révolutionnaire pour la Corvette

Lingenfelter Performance Engineering lance un nouveau moteur destiné aux passionnés de la Chevrolet Corvette. Nommé Eliminator Spec S, il s’agit d’un moteur V8 LT2 de 7,0 litres, qui a déjà été installé dans un modèle E-Ray et soumis à des tests sur dynamomètre.

Une puissance inégalée pour les modèles C8

Selon Lingenfelter, ce moteur est le plus puissant parmi les moteurs atmosphériques disponibles pour la C8 Stingray ainsi que pour l’E-Ray à quatre roues motrices. Lors des tests, la voiture a atteint 577 chevaux et 528 lb-pi de couple aux roues arrière, ce qui se traduit par plus de 700 chevaux et plus de 600 lb-pi de couple au vilebrequin.

Une conception haut de gamme et des options de personnalisation

Le spécialiste des pièces de rechange a collaboré avec Callies pour développer des composants uniques pour ce moteur modifié, incluant des bielles H-beam et un vilebrequin Callies. Il est également équipé de pistons MAHLE Power Pack de 4,125 pouces, d’un arbre à cames COMP Cam conçu pour fonctionner avec les paramètres de couple et de passage de la transmission à double embrayage, ainsi que du système de lubrification standard.

Cependant, cette performance a un prix : Lingenfelter en propose l’ensemble pour 29 950 $. Les consommateurs peuvent également ajouter divers équipements, tels qu’un collecteur d’admission en carbone pour 2 395 $, un corps de papillon retravaillé pour 480,95 $ ou un kit d’admission d’air Halltech pour 795 $. Des options d’échappement, comme la ligne CORSA Xtreme pour 3 978,99 $, sont aussi disponibles.

Selon Lingenfelter, le moteur peut s’adapter aux collecteurs d’admission d’origine. L’objectif était de créer une puissance associée à une maniabilité optimale, et le préparateur recommande de coupler le moteur avec un nouveau système d’admission et d’échappement pour bénéficier de la meilleure performance.