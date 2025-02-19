Nouvelle Jaguar électrique : un géant aperçu en plein essor.

Jaguar s’engage dans une révolution électrique en abandonnant ses modèles à essence pour se consacrer exclusivement aux véhicules électriques. La marque britannique vise également un positionnement haut de gamme, en améliorant la qualité de ses voitures, en augmentant leurs prix et en réduisant la production. Un nouveau modèle ambitieux est en préparation, préfiguré par le concept Type 00 aperçu en décembre dernier. Récemment, un prototype a été repéré sur les routes espagnoles, confirmant que la transition est en marche.

Un Prototype Imposant sur les Routes Espagnoles

Bien que le prototype arbore un camouflage épais, il est impossible de cacher sa taille imposante. Le long capot semble appeler les moteurs V8 ou même V12, mais ce prototype est entièrement électrique. Rawdon, le directeur général de Jaguar, déclare que les acheteurs de luxe se soucient peu de ce qui propulse leurs voitures. Ainsi, loin du ronronnement d’un moteur à combustion, seuls des bruits artificiels émis par un dispositif de son sont présents pour respecter les réglementations de l’Union européenne. En plus de bénéficier de rétroviseurs latéraux en remplacement des caméras du concept, le modèle électrique voit également l’ajout de portes arrière. Néanmoins, malgré ses dimensions XXL, celles-ci demeurent assez petites.

Des Modifications Fonctionnelles Sous le Camouflage

Le prototype ne semble toujours pas disposer de vitres arrière, à l’instar du Polestar 4, mais révèle une découpe dans le camouflage pour une caméra arrière. Jaguar peut légalement se passer de vitre arrière, mais doit installer un feu de stop supplémentaire, qui est placé de manière atypique, à la base de l’endroit où la vitre se trouverait habituellement. Bien que l’accès à la zone de chargement semble compliqué, ce modèle gagnerait en fonctionnalité en permettant un accès plus pratique par hayon plutôt que par un couvercle traditionnel.

Les observateurs avertis noteront que deux prototypes différents ont été capturés dans cette vidéo espion. L’un présente des poignées de porte en plastique qui dépassent du carénage, tandis que l’autre affiche des poignées en affleurement prêtes pour la production. En outre, le flap du port de charge sur l’aile avant droite est démesuré, possiblement en raison d’une découpe de camouflage superflue. Il pourrait également y avoir un autre port de charge sur l’autre aile avant.

Une Révélation Prochaine et des Tarifs Élevés

La version de production devrait être officiellement révélée vers la fin de l’année, avant d’entrer en ligne de montage au Royaume-Uni. Les livraisons débuteront en 2026, le modèle de base devant dépasser 100 000 dollars. Ce lancement, loin d’être un SUV comme beaucoup l’attendaient, marque une prise de risque audacieuse de la part de Jaguar. La marque souhaitait initialement relancer un modèle électrique XJ, mais a finalement choisi de se concentrer sur ce grand tourer aux lignes élégantes, apportant une touche d’originalité à l’univers des véhicules électriques de luxe.