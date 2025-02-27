Neymar révèle à TheGrefg son ‘rêve inachevé’ dans sa carrière de footballeur professionnel.

La star du streaming, TheGrefg, continue son périple à travers le monde dans le cadre de son objectif d’atteindre 20 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube. Dernièrement, il a pris la direction du Brésil pour découvrir l’effervescence de la Kings League Brazil, tout en rencontrant des personnalités emblématiques du football, notamment Neymar et Kaka.

La Coupe du Monde, un rêve inachevé et ‘le prince qui ne voulait pas devenir roi’

Lors de cette rencontre, TheGrefg a commencé par interroger Neymar sur son récent exploit : un but olympique inscrit après avoir été la cible d’insultes du public. Loin de se laisser abattre, le joueur a réagi avec humour face à la foule, réussissant à les mettre encore plus en colère.

Neymar confesse à Grefg le rêve footballistique qu’il n’a pas encore réalisé

YouTube/TheGrefg

Une rencontre inoubliable avec Neymar pour un abonné

Ce moment marquant a été accentué par la présence de Pedro, un abonné qui accompagnait Grefg. À son insu, Grefg l’a placé à côté de Neymar, les yeux bandés. Lorsque le footballeur s’est présenté, Pedro a d’abord eu du mal à croire qu’il était en face du ‘prince’ du football.

Pourtant, après un échange de salutations, son sourire incrédule a démontré toute sa joie et son bonheur d’avoir rencontré TheGrefg et Neymar lors de la Kings League. Une journée mémorable pour Pedro qui chérira cette expérience unique.