Exclusif : 80 à 100 sociétés de trading fermeront leurs portes dans la consolidation du secteur en 2024.

Résumé de la situation actuelle du trading propriétaire

Le secteur du trading propriétaire subit une transformation majeure, avec la fermeture de nombreuses entreprises et une contraction significative du marché. Alors que certaines entreprises émergent plus fortes, la vague de consolidation peut redéfinir les règles du jeu pour les traders. Cet article examine les dernières tendances et leurs implications pour l’avenir du trading propriétaire.

Fermetures massives de sociétés de trading propriétaire en 2024

D’après les estimations de Finance Magnates Intelligence, entre 80 et 100 sociétés de trading propriétaire ont disparu du marché en 2024. Ces chiffres corroborent les données de FunderPro, qui avançait mi-année que le nombre de fermetures avait déjà atteint environ 50 entreprises à ce moment-là.

Un tournant décisif pour l’industrie

Au cœur de cette turbulence se trouve une décision majeure de MetaQuotes, qui a choisi de retirer son soutien aux sociétés de trading. Ce choix a provoqué des ondes de choc sur le marché, poussant traders et entreprises à réévaluer leurs stratégies, diversifier leurs plateformes et accélérer la consolidation du secteur.

Justin Hertzberg, PDG de FPFX, a prévenu : « Je prévois que de nombreuses autres sociétés de trading fermeront, arrêteront ou suspendront leurs opérations et/ou se retrouveront au cœur de procès et d’attaques sur les réseaux sociaux. »

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les 300 000 comptes de trading analysés par FPFX Tech révèlent un changement fondamental dans le comportement des traders. Bien que MetaTrader 5 conserve une part de marché de 61,9 %, des plateformes alternatives telles que cTrader, DXtrade, MatchTrader et TradeLocker ont su tirer parti de cette situation, remodelant ainsi un secteur précédemment dominé.

La grande surprise est qu’au milieu de cette vague de fermetures, l’une des plus grandes sociétés de trading a récemment acquis un courtier majeur en devises/CFD. La consolidation se fait rapidement, et seuls les plus robustes survivent.

Dans le même temps, les taux de réussite ont chuté, et les versements se sont resserrés, suggérant une tendance dans l’industrie favorisant la survie plutôt que la spéculation. Le profil du « trader moyen » a évolué, comme le montre les données.

Le trading propriétaire est-il toujours le phénomène à forte croissance qu’il était autrefois ? Qui sont les gagnants et les perdants dans ce paysage en mutation ? Et quelles en sont les implications pour les traders de détail ?

Pour en savoir plus, consultez le Rapport Trimestriel de Finance Magnates, qui analyse les données, les tendances et les prochaines grandes évolutions qui dessineront l’avenir du trading propriétaire en 2025.