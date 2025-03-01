Aperçu Hebdomadaire : Fermeture de Jusqu’à 100 Sociétés de Trading en 2024, Bitcoin Plonge Sous les 80K $

Résumé des Événements Clés de la Semaine

Cette semaine, le secteur du trading de propriétaires a connu des bouleversements majeurs. Un rapport d’intelligence trimestriel révèle que entre 80 et 100 entreprises de trading de propriété ont fermé leurs portes en 2024, tandis que les taux de réussite des défis ont chuté de manière significative et que l’investissement moyen des traders a diminué de 50 %. Néanmoins, quelques acteurs majeurs émergent dans ce contexte difficile.

Fermetures dans le Secteur du Trading

D’après les estimations de Finance Magnates Intelligence, il se peut que 80 à 100 entreprises de trading de propriété aient disparu du marché en 2024. Ces données sont corroborées par un rapport de FunderPro, qui faisait état d’environ 50 entreprises touchées à mi-parcours de l’année.

Gemini Échappe à l’Enquête de la SEC

Aux États-Unis, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Gemini a récemment bénéficié d’une nouvelle dynamique en matière de réglementation. La SEC a mis fin à son enquête sur Gemini sans déposer de charges contraignantes cette semaine. Cependant, le co-fondateur de l’échange, Cameron Winklevoss, ne compte pas laisser passer cela. Dans un message enflammé sur X, Winklevoss a critiqué la gestion de l’enquête par l’agence, affirmant qu’elle a causé d’énormes dommages financiers et économiques, et exige des conséquences, y compris des licenciements publics et une compensation financière pour les entreprises visées par des enquêtes similaires.

Lundi, la SEC a informé notre avocat en contentieux que son enquête sur @Gemini est close et qu’il n’y aura pas d’action en justice contre nous. Cela fait 699 jours depuis le début de leur enquête… — Cameron Winklevoss (@cameron) 26 février 2025

Par ailleurs, la plateforme OKX a plaidé coupable et a trouvé un accord avec le ministère de la Justice des États-Unis, en réglant plus de 504 millions de dollars pour avoir proposé des services à des clients basés aux États-Unis sans obtenir de licence de transmetteur d’argent.

Le Plus Grand Vol de Cryptomonnaies

Cette semaine, l’échange de cryptomonnaies Bybit, victime d’un piratage le 21 février, a subi un flux de plus de 6,1 milliards de dollars pendant le week-end. Néanmoins, son PDG a annoncé que la plateforme avait compensé les 1,4 milliard de dollars d’Ether dérobés lors de l’attaque. Ben Zhou, le PDG de Bybit, a déclaré sur X que son échange avait déjà complètement couvert le manque d’ETH, ajoutant que Bybit était de nouveau à 100% de 1:1 sur les actifs des clients grâce à des arbres Merkle.

En réponse au vol, Bybit a lancé un programme de récompense de récupération de 140 millions de dollars, incitant les experts à aider à suivre et à récupérer les actifs volés. Selon les conclusions de l’enquête, l’incident s’est produit lors d’une transaction multi-signature facilitée via Safe Wallet, qu’un acteur malveillant aurait interceptée.

Saxo Bank Connaît une Forte Croissance

En dehors de l’univers volatils des cryptomonnaies, la plateforme de trading en ligne Saxo Bank a vu sa base de clients augmenter considérablement, avec une hausse de 132 % des nouveaux comptes de trading en 2024 par rapport à l’année précédente. Le nombre de clientes féminines a également triplé. Andrew Bresler, PDG de Saxo UK, a commenté : « Notre modèle de tarification reflète notre engagement à offrir des solutions d’investissement de premier ordre à des tarifs compétitifs. »

Bilan de Nvidia

Enfin, Nvidia a une fois de plus démontré sa domination sur le marché, enregistrant un chiffre d’affaires de 39,3 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de l’exercice 2025, soit une augmentation de 12 % par rapport au trimestre précédent. Le bénéfice net a également connu une hausse de 80 % en glissement annuel, atteignant 22,1 milliards de dollars.

Dans cette dynamique, l’intelligence artificielle continue de faire la une grâce aux résultats de Nvidia, qui a reporté des bénéfices par action de 0,89 $ au cours du trimestre, soit une hausse de 14 % par rapport au trimestre précédent. L’IA semble passer d’un simple battage médiatique à une véritable machine à profit, avec Nvidia au centre de cette révolution.

À la semaine prochaine !