Pourquoi le Bitcoin plonge : La spéculation s’essouffle alors que le marché lorgne vers la stabilité

Un refroidissement de la spéculation sur le Bitcoin

La spéculation autour du Bitcoin montre des signes de ralentissement, alors que les investisseurs se tournent vers des actifs numériques plus sûrs. Des incertitudes sur le marché, des tensions commerciales mondiales et des escroqueries récentes liées aux memecoins ont contribué à une diminution de l’appétit pour le risque. Des indicateurs clés mettent en lumière cette diminution de la spéculation, suggérant un changement plus large qui pourrait influencer la trajectoire du Bitcoin en 2025.

Diminution de la liquidité du Bitcoin face à une nouvelle évaluation des risques

La « hot supply » du Bitcoin, indicateur mesurant le pourcentage de BTC détenu pendant une semaine ou moins, a chuté de 5,9 % fin novembre à seulement 2,3 % au 20 mars, selon Glassnode. Cette baisse significative révèle que moins d’investisseurs échangent agressivement du Bitcoin, préférant des positions plus stables.

#Bitcoin‘s Hot Supply metric, which tracks coins aged ≤1 week, has contracted from 5.9% to 2.8% of circulating supply – a 50%+ decline over the past 3 months. This signals a sharp reduction in liquid $BTC available for trade: https://t.co/VVw6YXRDHS pic.twitter.com/dfmTOyg5yr — glassnode (@glassnode) March 20, 2025

Un autre indicateur de la diminution de la spéculation est le ratio de l’offre de stablecoins (SSR), qui mesure l’offre de Bitcoin par rapport aux stablecoins. Le SSR a chuté à 8, son niveau le plus bas depuis plus de quatre mois, signalant un pouvoir d’achat limité pour le Bitcoin en comparaison avec sa capitalisation boursière.

Le Bitcoin surpasse toujours les actifs traditionnels

Malgré un sentiment croissant de prudence, le Bitcoin a surpassé les classes d’actifs traditionnels depuis l’élection présidentielle américaine. Comparé aux actions, à l’immobilier et aux métaux précieux, le Bitcoin demeure un actif performant. Un indicateur économique clé, l’écart ajusté des options de l’indice à haut rendement ICE/BofA (OAS), a diminué de 3,4 % à 3,2 %, signalant un soulagement temporaire pour les actifs risqués, y compris le Bitcoin.

Cet écart mesure la différence des rendements entre les obligations d’entreprise à haut rendement et les Treasuries américains, servant d’indicateur du sentiment économique. Néanmoins, certains analystes préviennent que ce soulagement pourrait être de courte durée, notamment avec l’impact des politiques tarifaires de Trump qui pourraient élargir l’écart OAS, entraînant une nouvelle aversion au risque.

Bien que l’activité spéculative diminue, les investisseurs à long terme restent optimistes quant à l’avenir du Bitcoin. La politique monétaire de la Réserve fédérale et les développements économiques mondiaux joueront un rôle clé dans la dynamique des prix du Bitcoin dans les mois à venir. Pour l’instant, la trajectoire du Bitcoin demeure incertaine, mais l’histoire suggère que les périodes de spéculation réduite préparent souvent le terrain pour le prochain grand mouvement.