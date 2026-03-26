Mbappé évoque l’importance de Neymar pour la Coupe du Monde tout en témoignant sa loyauté à Ancelotti.

Kylian Mbappé exprime les sentiments de nombreux fans et la conviction croissante que la Coupe du Monde 2026 ne peut être imaginée sans Neymar – surtout si cela s’avère être sa dernière danse sur la plus grande scène du football. La star française s’est exprimée sans détour avant le match amical France contre Brésil, clarifiant sa position concernant son ancien coéquipier du PSG.

Les déclarations de Mbappé sur l’absence de Neymar avec le Brésil

Le footballeur du Real Madrid a été interrogé par Globoesporte sur la question de savoir si cette équipe nationale brésilienne appartient à Vinicius Jr. ou si elle tourne toujours autour de Neymar.

« Je pense qu’elle peut appartenir aux deux, » a-t-il déclaré en riant. « Vini doit maintenant franchir un autre cap avec l’équipe nationale, mais Neymar est Neymar. C’est un joueur fantastique. La Coupe du Monde FIFA est la compétition des stars. Toutes les stars y sont, et pour moi, Neymar est l’un des plus grands. Je ne peux pas imaginer une Coupe du Monde sans Neymar. Mais finalement, je ne peux pas aller à l’encontre de mon ancien entraîneur, Carlo Ancelotti. Je dois respecter sa décision, » a-t-il affirmé.

Mbappé, qui a partagé les vestiaires avec Neymar au Paris Saint-Germain, a clairement indiqué qu’il a confiance en la capacité de la star brésilienne à être prête pour la Coupe du Monde 2026.

« Pour moi, Neymar est un joueur qui fait la différence. J’ai joué avec lui, j’ai beaucoup appris de lui. Nous devons voir comment il se porte, mais je le connais : il sera prêt, il sera là, » a-t-il assuré.

Une rencontre historique contre le Brésil

Le vainqueur de la Coupe du Monde a également fait référence à la confrontation contre le Brésil, l’un des matchs phares de la fenêtre internationale FIFA, et a évité de qualifier son équipe de favorite.

« On ne peut jamais être favori contre une équipe avec cinq étoiles sur son maillot. C’est impossible. Le Brésil est la plus grande puissance du football. Pour nous, c’est une occasion de montrer notre qualité et de nous préparer à gagner la Coupe du Monde 2026, » a-t-il expliqué.

Enfin, Mbappé a comparé ses deux entraîneurs, Didier Deschamps et Carlo Ancelotti, soulignant leurs styles contrastés et ce qu’il a appris de chacun d’eux dans sa carrière de football d’élite.

« Le meilleur, c’est qu’ils sont complètement différents, ils ont des visions différentes du football. Pour moi, c’est une opportunité en or parce que je peux apprendre deux façons de gagner. C’est un honneur d’avoir Deschamps et d’avoir travaillé avec Carlo, pour qui j’éprouve le plus grand respect et admiration, » a-t-il conclu.