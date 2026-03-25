DXtrade Intègre Une Détection Automatisée des Scalpers et un Outil de Réservation A/B grâce À un Partenariat avec Gold-i.

Introduction

Devexperts a récemment enrichi sa plateforme de trading multi-actifs DXtrade avec l’ajout du logiciel de gestion des risques Visual Edge de Gold-i. Cette nouvelle intégration permet aux courtiers de surveiller les expositions des clients et d’optimiser la gestion des ordres.

Une intégration innovante pour les courtiers

Devexperts a intégré le logiciel Visual Edge de Gold-i à sa plateforme DXtrade, offrant ainsi aux courtiers un nouvel outil pour suivre l’exposition de leurs clients, repérer les traders scalpers et gérer l’acheminement des ordres. Visual Edge devient le deuxième produit de Gold-i à être intégré à DXtrade, après MatrixNET, une plateforme de gestion de liquidités connectée à plus de 80 fournisseurs de liquidités et 35 échanges de cryptomonnaies. Cette intégration est dès maintenant accessible aux courtiers utilisant DXtrade.

Détection des scalpers et prise de décision

Ce nouvel outil offre aux courtiers des tableaux de bord incluant des données de gains et pertes à l’échelle client, des résumés d’exposition, ainsi que des alertes automatisées personnalisables. Visual Edge génère aussi des rapports quotidiens programmés, facilitant ainsi la prise de décision. Selon Gold-i, ce logiciel aide les courtiers multi-actifs à déterminer comment acheminer les ordres des clients, en identifiant qui doit être traité en A-book (ordres envoyés à un fournisseur de liquidité externe) et qui en B-book (ordres gérés en interne).

Tom Higgins, PDG et fondateur de Gold-i, souligne que cette intégration permet aux courtiers d’obtenir une vision approfondie et en temps réel de leurs opérations de trading, leur permettant d’identifier les expositions plus tôt et de prendre des décisions plus éclairées. L’une des fonctionnalités les plus prisées reste la détection automatisée des scalpers, qui surveille en continu les comportements de trading pour alerter les courtiers des comportements potentiellement nuisibles pour leur rentabilité. Ainsi, les courtiers peuvent réagir à des activités problématiques avant que des pertes ne s’accumulent.

Une tendance croissante dans l’industrie

La montée en popularité des outils de gestion des risques pour courtiers s’inscrit dans une tendance plus large au sein de l’industrie. DXtrade a ajouté des analyses de risque en temps réel grâce à un partenariat avec iSAM Securities en juillet 2025, et a intégré Tapaas pour fournir des alertes de risque en temps réel aux courtiers FX/CFD en octobre 2024.

DXtrade renforce ses capacités tierces

DXtrade prend en charge divers actifs tels que les actions, options, futures, ETF, fonds communs de placement, obligations, FX, CFDs, et actifs numériques marginaux et spot. La plateforme est proposée sous forme de solution en marque blanche, que les courtiers peuvent personnaliser selon leurs besoins. Devexperts continue d’enrichir la plateforme avec des outils tiers. En mars 2026, DXtrade a annoncé un partenariat avec theScreener pour intégrer directement des recherches en investissement au sein de la plateforme, offrant ainsi aux courtiers un accès à des analyses actions et à des informations sectorielles pour leurs clients.

Jon Light, directeur senior de la gestion de produits chez Devexperts, a déclaré que l’intégration de Visual Edge offrirait aux clients la possibilité de réduire les pertes et de maximiser les profits grâce à une meilleure gestion des risques liés aux traders, avec une vue d’ensemble holistique, complète et détaillée.

Une expansion pour Gold-i

Pour Gold-i, l’accord avec DXtrade élargit la portée de Visual Edge au-delà de sa base d’utilisateurs traditionnelle de MetaTrader. La société britannique a lancé Visual Edge en 2014 pour servir les courtiers MT4, et a depuis élargi la compatibilité de son outil. Gold-i a également été active sur le plan de MatrixNET, intégrant Crypto.com Exchange en mars 2026 et connectant Edgewater Markets pour la liquidité en FX et métaux précieux en février 2025.

Higgins considère l’intégration avec DXtrade comme une opportunité de distribution, affirmant que la plateforme « gagne rapidement en popularité parmi les courtiers du monde entier. » Gold-i, dont le siège est au Royaume-Uni, sert des courtiers, gestionnaires de fonds, firmes de trading propriétaires, fournisseurs de liquidité, bourses et institutions de cryptomonnaies à l’échelle mondiale.

Devexperts, fondée en 2002 et basée en Irlande, emploie plus de 800 ingénieurs dans des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Portugal, en Bulgarie, à Singapour, en Turquie et en Géorgie.