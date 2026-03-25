Joan Laporta s’est une nouvelle fois retrouvé au cœur des débats après des déclarations interprétées par de nombreux supporters comme une allusion subtile à Lionel Messi. Le président nouvellement réélu du FC Barcelone a mis en avant les figures emblématiques du club et sa vision à long terme, mais son ton a ravivé les discussions parmi les fans, très attachés à l’héritage de Messi.

Laporta confirmé à la tête du FC Barcelone

Laporta, qui a remporté un second mandat jusqu’en 2031 avec 68,18 % des voix contre son concurrent Víctor Font, débute son nouveau mandat avec un soutien fort de la part des membres du club.

Sa victoire écrasante témoigne d’une confiance envers son leadership, malgré les controverses persistantes liées à ses décisions passées, notamment celles concernant le départ de Messi en 2021 et la tentative infructueuse de le faire revenir en 2023.

Après le vote, Laporta a réitéré que le lien entre Messi et Barcelone reste intact, affirmant que l’attaquant sera toujours associé au club de la manière qu’il choisira. « Leo sera lié à Barcelone de la manière dont il souhaite l’être, » a-t-il déclaré à TV3.

Toutefois, son insistance sur d’autres légendes et des comparaisons historiques a été interprétée par certains comme une façon de redéfinir l’identité du club au-delà de son icône la plus récente. Cette nuance n’est pas passée inaperçue parmi les supporters, qui associent encore l’ère dorée moderne du club directement aux contributions de Messi.

Laporta a également exprimé son admiration pour Johan Cruyff, le qualifiant de plus grand joueur de l’histoire du football. Bien que cela ait été perçu comme un hommage à une figure influente du FC Barcelone, cette déclaration a suscité des débats en raison des réalisations extraordinaires de Messi durant son passage au club.

Le contraste entre les époques est devenu un sujet récurrent chaque fois que l’héritage de Barcelone est abordé publiquement.

L’héritage de Messi au centre des discussions sur le FC Barcelone

Messi a eu un impact difficile à quantifier sur le FC Barcelone. En 778 apparitions, il a marqué 672 buts et a joué un rôle déterminant dans une période marquée par la domination nationale et le succès européen.

Même après son départ, sa présence continue de façonner les conversations sur l’identité, les ambitions et la direction du leadership du club.

La campagne électorale elle-même a vu le nom de Messi être invoqué à maintes reprises. L’ancien entraîneur du Barça, Xavi Hernández, a ouvertement critiqué Laporta, l’accusant de mal gérer la situation autour du retour de Messi en 2023.

Parallèlement, Font a incité Messi à exprimer son point de vue sur la question, bien que l’attaquant argentin ait choisi de garder le silence tout au long du concours politique.

Malgré la controverse, Laporta a constamment soutenu que les relations avec Messi restent respectueuses. Il a même suggéré que le club devrait rendre hommage au joueur par un match d’hommage et une statue, le plaçant aux côtés de figures telles que Johan Cruyff et Ladislao Kubala, qui détiennent déjà un statut iconique au sein de l’infrastructure du club.

Les réactions des fans aux dernières remarques de Laporta soulignent le poids émotionnel que Messi continue de porter au sein de la communauté barcelonaise. Alors que le président semble concentré sur la mise en place d’un récit tourné vers l’avenir durant son mandat, les supporters continuent d’évaluer le présent et l’avenir du club à l’aune de l’héritage laissé par l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football.