Cristiano Ronaldo a récemment échangé quelques plaisanteries avec un fan dévoué qui l’avait imité lors d’un match, se moquant gentiment de son apparence.
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Un échange amusant avec un fan
Avant le match de la Saudi Pro League opposant Al-Nassr à Al-Shabab vendredi soir, Ronaldo a repéré un homme dans la foule vêtu d’un maillot du Portugal et arborant la même coiffure que la superstar d’Al-Nassr. Sans hésitation, Ronaldo s’est approché de lui et a plaisanté : « Mon frère, tu ne me ressembles pas. Tu ne me ressembles pas, tu es très moche. »
L’imitateur, visiblement ravi de cette interaction, a ri de la remarque et a répondu : « Tu es le meilleur. » Ronaldo, veillant à ce que l’échange soit pris avec humour, s’est retourné vers le fan en lui lançant un pouce levé, signalant que la taquinerie était faite dans la bonne humeur.
Ronaldo continue de briller dans la Saudi Pro League
Malgré ce moment léger avant le match, Ronaldo est resté concentré sur la performance de son équipe. En première mi-temps, la star portugaise a marqué lors des arrêts de jeu, signant son 18ème but de la saison et consolidant ainsi sa position de meilleur buteur de la ligue.
Cependant, Al-Nassr a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre Al-Shabab. Avec ce résultat, l’équipe reste deuxième, accusant un retard de dix points sur le leader de la ligue, Al-Ittihad. Elle a rencontré des difficultés ces dernières semaines, ayant perdu deux de ses quatre derniers matchs de championnat.
Quoi qu’il en soit, le talent de Ronaldo pour marquer ne peut être nié. Son dernier but porte son total à un impressionnant 926 buts en carrière, renforçant son statut de meilleur buteur de l’histoire du football masculin.
Tandis qu’Al-Nassr poursuit de son côté son rêve de titre de champion, les fans peuvent toujours s’attendre à ce que Ronaldo brille non seulement sur le terrain mais aussi lors de moments divertissants comme celui-ci, prouvant que son charisme est tout aussi légendaire que ses compétences footballistiques.
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