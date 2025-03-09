Cristiano Ronaldo rejette son sosie : « Vous ne me ressemblez pas, vous êtes très laid ».

Le phénomène Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois captivé l’attention lors d’un match où le légendaire footballeur a eu une interaction surprenante avec un fan. Alors que ses exploits sur le terrain continuent d’éblouir, une rencontre inattendue avec un supporter qui tentait de l’imiter a révélé un côté humoristique du « Commandant ».
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Un moment inattendu lors d’un match
Ce moment curieux s’est produit lors de la rencontre entre l’équipe de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, et Al-Shabab dans le cadre de la Saudi Pro League, où Al-Nassr a finalement triomphé. CR7 a d’ailleurs inscrit un des buts de ce match, comptant pour la 24e journée du championnat de football d’Arabie Saoudite.
Cristiano Ronaldo et son sosie face à face
Durant l’échauffement de la rencontre, Cristiano Ronaldo effectuait ses exercices habituels lorsqu’un fan s’est approché de lui, revêtu d’un maillot de l’équipe du Portugal, arborant son numéro et sa coiffure emblématique. Face à cette ressemblance, le joueur légendaire n’a pas hésité à dire au supporter : “Tu ne lui ressembles pas. Tu es très moche.” Cette réplique a provoqué les rires des personnes présentes, mais le fervent admirateur de CR7 n’a pas été découragé et a réagi en affirmant : “Tu es le meilleur.”
L’ambition de Ronaldo pour la Coupe du Monde 2026
Par ailleurs, en se projetant dans l’avenir, Cristiano Ronaldo semble vouloir défier le temps et les pronostics, avec les yeux rivés sur la prochaine Coupe du Monde de 2026. Malgré l’échec de Portugal à conquérir l’Euro 2024, le « Commandant » continue de marquer des buts et reste un joueur clé pour son équipe nationale. La confiance de Roberto « Bob » Martinez, entraîneur de l’équipe portugaise, envers le ‘Bicho’ est indéniable, le confirmant comme capitaine et fondamental dans l’équipe. À 41 ans, il semble déterminé à livrer une ultime défense lors de cette compétition, espérant remporter enfin le trophée qui le consacrerait comme le plus grand footballeur de tous les temps.
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