Nissan Frappe un Grand Coup avec son Nouveau Pick-up Hybrid Plug-In Frontier.

Nissan présente son tout nouveau modèle électrique, le Frontier Pro, dévoilé lors de l’Auto Shanghai en Chine. Ce pickup, qui se distingue par son suffixe « Pro », ne doit pas être confondu avec les versions Pro-X/Pro-4X disponibles en Amérique du Nord. Construit sur la plateforme du Nissan Dongfeng Z9, ce véhicule incarne une nouvelle étape dans la stratégie électrifiée de la marque.

Nissan Frontier Pro : un pickup hybride innovant

Nissan considère que le Frontier Pro est son premier modèle hybride rechargeable. En effet, bien que le e-Power soit un système électrique, il est assisté par un moteur à essence à autonomie prolongée. Ce nouveau pickup est conçu localement par le studio de Shanghai, arborant une barre lumineuse continue qui rappelle le design du Datsun D21. À l’arrière, les acheteurs peuvent opter pour un couvercle de lit rétractable électriquement.

Photo par : Nissan

Caractéristiques techniques et performances

Le Frontier Pro mesure 5520 mm de long, 1960 mm de large et 1950 mm de haut, dépassant les dimensions du Frontier D41 vendu aux États-Unis. Il dispose d’un empattement de 3300 mm et pèse entre 2500 et 2540 kg selon la version. Son moteur turbo de 1,5 litre à quatre cylindres associé à un moteur électrique fournit une puissance combinée de plus de 402 chevaux et un couple de 800 Nm.

La nouvelle suspension avant à double bras indépendant se combine à un système arrière à cinq liens, et un verrouillage de différentiel électromécanique est inclus. Le Frontier Pro propose également des modes de conduite adaptés aux performances et aux conditions hivernales, en plus des modes hybride et électrique pur.

Un intérieur moderne et technologique

L’intérieur du Frontier Pro se distingue par un thème en jaune néon avec un écran tactile de 14,6 pouces et un affichage de 10 pouces pour le conducteur. Des sièges avant pouvant être chauffés, rafraîchis et massants sont disponibles en option. De plus, il est équipé d’une fonction de recharge du véhicule, permettant d’alimenter des appareils via un port V2L monté sur le lit.

Bien que le Nissan Frontier Pro ne soit pas destiné à rester exclusif au marché chinois, les droits d’importation élevés et la taxe de 25 % rendent son introduction sur le marché américain difficile.