Nissan Frontier : la révolution hybride rechargeable est confirmée !

Nissan a annoncé des changements significatifs pour son pickup intermédiaire, le Frontier, lors du Salon de l’automobile de New York. La marque prévoit d’ajouter un modèle hybride rechargeable d’ici 2028 et de fusionner les gammes Frontier et Navara en un seul modèle.

La nécessité d’une électrification pour le Frontier

En discutant de l’avenir du Frontier, Ponz Pandikuthira, directeur de la planification chez Nissan pour les Amériques, a déclaré à MotorTrend que « pour que son cycle de vie à venir ait du sens et soit conforme, il devra être électrifié ». Selon lui, une motorisation hybride rechargeable pourrait améliorer les émissions, tout en offrant une expérience de conduite raffinée. « Pour maintenir cette gamme complète d’utilisations, je pense qu’une hybride rechargeable serait la solution ultime », a-t-il ajouté.

Le Frontier a récemment bénéficié d’un restylage pour 2025, avec un nouveau design avant, une mise à jour intérieure bienvenue avec un écran tactile plus grand, et une capacité de remorquage accrue. Actuellement, seule une configuration de motorisation est disponible : un V6 atmosphérique de 3,8 litres développant 310 chevaux et 281 lb-pi de couple. Dans une de nos critiques, nous l’avons qualifié de « désespérément old-school ». L’ajout d’une motorisation hybride pourrait permettre au Frontier de rivaliser avec des modèles tels que le Toyota Tacoma, qui propose une motorisation hybride i-Force Max de 326 chevaux et 465 lb-pi de couple.

Une fusion entre Frontier et Navara en vue ?

Le Frontier, fabriqué dans le Mississippi, n’est pas le seul pickup intermédiaire de Nissan. Le Navara, construit au Mexique, est destiné à des marchés comme l’Amérique du Sud et certaines parties de l’Asie. Ponz Pandikuthira a évoqué la possibilité de fusionner les deux modèles sur une plateforme globale, affirmant que « idéalement, nous aimerions avoir une solution de convergence mondiale ». Cette nouvelle plateforme serait conçue pour accueillir des motorisations à combustion interne ou hybrides, en fonction des besoins des différents marchés.

Bien qu’il soit encore flou quand une telle plateforme entrerait en production, il ne serait pas surprenant de la voir apparaître aux côtés de la motorisation hybride, puisque le modèle actuel du Frontier aura sept ans en 2028. Ce ne serait pas la première fois que le Frontier partage une plateforme mondiale ; avant cette génération actuelle, les modèles Frontier et Navara utilisaient le même design de base pendant près de 25 ans.