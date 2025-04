Les jeux vidéo prennent place à bord des voitures : découvrez Pac-Man et Angry Birds en route !

Introduction

Avec l’avènement des technologies connectées, les voitures d’aujourd’hui offrent bien plus que de simples trajets. Désormais, les conducteurs et passagers peuvent profiter de plusieurs jeux vidéo intégrés, transformant leurs trajets en moments de divertissement. Volkswagen, en collaboration avec N-Dream et Bandai Namco Entertainment, a récemment développé des solutions innovantes dans ce domaine, permettant de jouer à des titres emblématiques comme Pac-Man tout en étant immobilisé.

Pac-Man et Angry Birds : des classiques à portée de main

Volkswagen ne cesse d’élargir son offre de jeux vidéo pour certains de ses modèles, notamment avec le célèbre Pac-Man Championship Edition. Ce service est disponible dans toute la gamme électrique ID, allant de l’ID.3 à l’ID.7, à condition de disposer de la version 4.0 du système d’exploitation, ou pour les modèles de 2025 basés sur la plateforme MQB Evo, tels que le Golf, le Passat et le Tiguan.

En parallèle, d’autres titres populaires comme Angry Birds ont également fait leur apparition à bord des Mercedes Classe E, tandis que le BMW Série 5 propose le jeu de karting Go Kart Go, inspiré de l’univers de Mario Kart. Ce phénomène de jeux intégrés se développe à vitesse grand V, contribuant à l’expérience de conduite moderne.

Une expérience de jeu immersive et connectée

La version de Pac-Man pour Volkswagen intègre des éléments visuels propres à la marque, tels que des modèles iconiques comme la Beetle et le Combi. De plus, les sessions de jeu sont enrichies par le système audio du véhicule et l’éclairage ambiant, permettant ainsi de plonger les joueurs dans une atmosphère immersive.

La plateforme AirConsole, d’ores et déjà disponible, transforme les véhicules Volkswagen compatibles en véritables consoles de jeux, équipées d’un système d’infodivertissement performant. Accessible à tous les âges, cette application répond aux désirs des conducteurs modernes. Pour en bénéficier, il est indispensable de posséder un compte utilisateur Volkswagen ID, un contrat actif VW Connect Plus ainsi qu’une connexion internet sur un smartphone. L’application doit d’ailleurs être téléchargée sur la boutique du véhicule avant toute utilisation.

