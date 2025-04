L’homme qui réinvente le design chez Hyundai : entretien exclusif avec SangYup Lee.

Au cours de la dernière décennie, Hyundai a su se positionner comme un leader en matière de design dans l’industrie automobile. Son département de luxe, Genesis, remet en question la hiérarchie traditionnelle en proposant des voitures distinctives et élégantes. Une grande partie de ce succès est attribuée à SangYup Lee, qui a rejoint Hyundai en tant que responsable du design en 2016. Aujourd’hui, il est reconnu comme l’un des talents les plus prometteurs du secteur automobile.

Un parcours atypique

Né et ayant grandi en Corée du Sud, le parcours de Lee s’écarte des sentiers battus. Après avoir étudié la sculpture à l’université, il ne souhaitait pas vivre la période difficile qui accompagne souvent cette carrière. Un voyage à l’Art Center College of Design à Pasadena, en Californie, lui a ouvert les yeux sur la possibilité d’appliquer ses compétences à un métier plus stable.

Une adaptation à la culture automobile

Lee se souvient : « En visitant, j’ai vu un étudiant en design automobile réaliser un modèle en argile. Je me suis dit : ‘Oh, je suis également doué pour ça, alors pourquoi ne pas explorer cette voie?' ». Décidant de quitter sa terre natale pour étudier le design automobile, il a dû relever le défi de s’adapter à une culture automobile bien plus développée que celle de la Corée, où l’enthousiasme automobile était largement absent.

Formation et mentors

Après avoir obtenu son diplôme, Lee a déménagé en Europe pour effectuer un stage chez Pininfarina et Porsche. Il y a été formé par Ken Okuyama et a travaillé sur des projets emblématiques. En Italie, il a également eu l’occasion de rencontrer Giorgetto Giugiaro, une figure influente du design automobile.

De l’Europe aux États-Unis

Ensuite, Lee est retourné aux États-Unis pour rejoindre General Motors, où il a œuvré sur le concept Cadillac Sixteen, la C6 Corvette et la cinquième génération du Camaro. Il est ensuite reparti pour l’Europe dans le groupe Volkswagen, dirigeant le design extérieur de Bentley.

Conception et vision globale

Avant de revenir en Corée pour travailler chez Hyundai et Genesis, Lee a vécu dans huit pays différents et a conçu pour 15 marques automobiles, lui procurant une formation idéale pour superviser le design de plusieurs marques de renommée mondiale.

Un designer sans frontières

Il ne se considère pas comme un designer coréen à proprement dit, déclarant : « Pour devenir un bon designer, il faut avoir une perspective globale. » Selon lui, cette vision l’a aidé à faire avancer le design de Hyundai tout en respectant l’héritage de la marque. Il souligne également que la direction de Hyundai stimule le groupe de design à innover constamment, témoignant de résultats concrets dans les modèles récents.

Un regard vers l’avenir

Lee conclut en soulignant l’importance de l’écoute des clients, tout en s’efforçant de créer des designs qui se distinguent des autres. Sa philosophie est simple : « Les designers doivent rêver, et les ingénieurs doivent réaliser ce rêve ». Avec une mentalité orientée vers l’innovation et la satisfaction des clients, Lee continue à façonner l’avenir de Hyundai et Genesis.