Devexperts LANCE une Nouvelle Plateforme de Trading Institutionnelle et Élargit son Horizon d’Offres

Devexperts lance une plateforme institutionnelle innovante

Devexperts a récemment présenté DXtrade Institutional, une nouvelle plateforme destinée aux institutions financières. Cette solution vise à aider les banques, les hedge funds, les gestionnaires d’actifs et les teneurs de marché à améliorer leur infrastructure de trading. En s’appuyant sur des systèmes existants, la plateforme promet de renforcer la scalabilité, la gestion des risques et l’expérience utilisateur.

Une approche personnalisée pour le trading institutionnel

Contrairement aux produits DXtrade précédents qui proposaient des solutions clés en main, DXtrade Institutional se concentre sur une expérience de trading sur mesure. Elle s’intègre aux systèmes backend actuels tout en fournissant une interface frontale adaptée aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

« C’est le premier produit DXtrade que nous avons lancé qui n’est pas une solution standard, mais conçu spécifiquement pour chaque client, offrant une solution adaptée qui s’appuie et améliore son logiciel existant tout en répondant aux besoins opérationnels uniques des entreprises », a commenté Nick Mortimer, responsable du développement commercial institutionnel chez Devexperts.

Sur la plateforme, les entreprises peuvent exécuter des transactions directement tout en conservant un contrôle total sur la tarification, la distribution de liquidités et la gestion des risques. DXtrade Institutional permet également de trader sur plusieurs classes d’actifs, notamment les spots, les contrats à terme, les swaps et les options.

D’après les informations partagées avec Finance Magnates, les principales caractéristiques de la nouvelle plateforme incluent l’exécution directe des trades avec des contrôles de gestion des risques, ainsi que des contrôles pré- et post-négociation pour améliorer la sécurité.

Une alternative au développement interne

La plateforme offre une personnalisation totale pour répondre aux besoins institutionnels spécifiques, ainsi qu’une scalabilité et des options de déploiement flexibles pour accompagner la croissance. Son design convivial vise à améliorer l’efficacité des traders. Anthony Mervin, vice-président chez Devexperts, a souligné l’importance de l’expertise derrière la plateforme : « L’aspect remarquable de DXtrade Institutional est qu’il est accompagné d’une équipe dédiée offrant une profonde expertise dans le développement de logiciels de trading institutionnel. »

« Devexperts se concentre sur l’établissement de relations à long terme avec ses clients, ce qui signifie que les entreprises auront un accès continu à cette expertise, ainsi qu’un support pour garantir que le logiciel soit maintenu et optimisé, à la fois à court et à long terme. »

De nombreuses institutions financières se heurtent au défi de maintenir une technologie compétitive sans les coûts élevés des équipes de développement interne, a expliqué Devexperts. DXtrade Institutional vise désormais à offrir une solution permettant aux entreprises de moderniser leurs plateformes sans nécessiter de ressources internes importantes.

« Nous avons développé DXtrade Institutional dans le but d’aider les banques, les hedge funds, les gestionnaires d’actifs et les teneurs de marché à s’assurer que leur technologie soit à jour et compétitive, sans avoir besoin d’investir dans des ressources de développement internes, ce qui peut s’avérer à la fois long et coûteux », a ajouté Jon Light, responsable de la plateforme OTC chez Devexperts.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le développement de logiciels pour les marchés de capitaux, Devexperts a su se forger une réputation en matière d’infrastructures de trading robustes et de qualité institutionnelle.