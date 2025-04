Kraken Booste le Commerce des Devises avec des Contrats Perpétuels sur les Paires Majeures

Kraken élargit son offre avec des futures perpétuels FX

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Kraken a lancé des futures perpétuels FX pour les paires de devises EUR/USD et GBP/USD, offrant ainsi un accès 24/7 à ces marchés majeurs pour la première fois. Cette initiative marque une évolution significative pour Kraken, qui traditionnellement se concentre sur les cryptomonnaies.

Nouveaux outils pour les traders

Les nouveaux produits FX perpétuels sont désormais disponibles sur Kraken Pro. Contrairement aux produits FX traditionnels qui expirent ou suivent des fenêtres de trading limitées, ces contrats se négocient en continu, sans date d’expiration. « En introduisant les FX Perps, nous tirons parti de notre position de leader en fournissant à nos clients un nouvel outil puissant pour mieux naviguer et adapter leur exposition à certains des marchés de devises les plus échangés dans le domaine de la cryptomonnaie aujourd’hui », a déclaré Alexia Theodorou, responsable des dérivés chez Kraken.

Une plateforme multi-actifs

Kraken se positionne comme une plateforme multi-actifs pour les traders actifs désireux de gérer à la fois des positions en crypto et en fiat depuis un seul endroit. Les futures FX mettent à jour les prix chaque seconde pendant que le marché au comptant sous-jacent est ouvert. Ils sont indexés sur l’Indice Composite Forex de DxFeed. Pour préserver l’intégrité du marché pendant les fermetures de forex, Kraken applique des mécanismes tels que des paiements de financement à zéro et des limites de prix de commande, restreignant les transactions à une plage de 4 % du dernier prix d’indice disponible.

En 2024, les clients de Kraken ont déjà échangé 5,4 milliards de dollars en volume spot FX sur la plateforme, dont 3,5 milliards provenant uniquement des paires EUR/USD et GBP/USD. Kraken considère les FX perpétuels comme un moyen d’accroître l’engagement de ces traders à fort volume tout en abaissant les barrières au trading 24h/24.

Les contrats offrent également un effet de levier allant jusqu’à 20x, similaire aux perps crypto existants sur Kraken. L’interface demeure inchangée au sein de Kraken Pro, facilitant la transition des utilisateurs existants entre les instruments crypto et FX sans procédure d’intégration supplémentaire.

Des ambitions croissantes sur les marchés traditionnels

Ce lancement s’inscrit alors que Kraken intensifie sa conquête des marchés traditionnels. Plus tôt cette année, la plateforme a introduit des transactions sans commission pour les actions et les ETF américains, intégrant ainsi les actions dans le même écosystème. De plus, Kraken a noué un partenariat avec Mastercard pour permettre aux utilisateurs de cryptomonnaies au Royaume-Uni et en Europe de dépenser leurs actifs numériques chez des millions de commerçants.

Avec l’introduction des futures perpétuels FX, Kraken s’adosse à cet élan, offrant une nouvelle option aux traders souhaitant un accès continu aux devises majeures, sans quitter l’environnement natif des cryptomonnaies. Récemment, Kraken a également annoncé son intention d’offrir l’accès à des actions et des ETF cotés aux États-Unis. Des opérations sans commission sur plus de 11 000 actions et ETF cotés américains seront également proposées aux clients dans plusieurs États.

