iTech Software révolutionne sa plateforme de trading avec une fonctionnalité multi-devises

iTech Software améliore sa plateforme de trading avec une nouvelle fonctionnalité multi-devises

Le leader des technologies de trading en devises et cryptomonnaies, iTech Software, a récemment annoncé une mise à niveau de sa plateforme visant à améliorer l’expérience des courtiers et des traders avec sa solution en marque blanche. Cette mise à jour introduit une fonctionnalité de trading multi-devises, qui fait suite à plusieurs améliorations réussies, notamment la refonte complète de la plateforme et l’amélioration de fonctionnalités existantes.

Une nouvelle expérience de trading grâce au multi-devises

La nouvelle capacité de trading multi-devises de la plateforme d’iTech permet aux utilisateurs institutionnels et individuels de passer d’une devise à une autre d’un simple clic et de bénéficier de transactions inter-devises. Actuellement, la plateforme prend en charge plus de 1000 actifs de trading, dont plus de 130 cryptomonnaies, alignant cette fonctionnalité avec l’engagement de l’entreprise fintech envers l’innovation et une approche centrée sur le client.

Avantages clés de la fonctionnalité multi-devises

Transferts de fonds rapides et sans friction

En capitalisant sur une flexibilité et une personnalisation accrues, la plateforme de trading multi-devises d’iTech permet aux traders de transférer des fonds entre des comptes libellés dans plusieurs devises sans effort. Cela simplifie non seulement le processus de trading, mais améliore également l’expérience utilisateur, aidant ainsi les courtiers à accroître la satisfaction et la valeur à vie de leurs clients.

Surveillance améliorée des courtiers grâce à la conversion automatique des devises

La fonctionnalité de trading multi-devises facilite également une meilleure surveillance des courtiers. Ces derniers peuvent maintenant suivre la performance de tous les comptes clients dans différentes devises avec plus de facilité. Grâce à l’automatisation, le système convertit instantanément toute devise préférée du client en devise commerciale du courtier, augmentant considérablement l’efficacité tout en permettant des analyses ciblées, tout en éliminant les risques d’erreurs humaines.

Options de dépôt flexibles

Les courtiers cherchant à diversifier leurs méthodes de dépôt peuvent le faire aisément grâce à la plateforme d’iTech. L’option multi-devises permet aux courtiers de répondre aux préférences de paiement des traders tout en simplifiant leurs opérations financières avec une conversion automatique en devise choisie pour chaque compte. Cela facilite les transactions pour les traders et les courtiers, qui obtiennent une vue claire et centralisée de chaque transaction effectuée via la plateforme, directement dans le système de back-office.

Intégration fluide avec les technologies CRM et back-office d’iTech Software

Synchronisée avec les systèmes essentiels d’iTech, tels que iCRM et sa technologie de back-office, la fonctionnalité de trading multi-devises complète l’ensemble des outils offerts par le développeur de la plateforme de trading FX, CFD et crypto. Cette amélioration technologique renforce la proposition de valeur d’iTech et fournit une solution globale et économique pour les courtiers, développée en tenant compte des besoins des traders.

Une feuille de route pleine d’améliorations

En seulement deux ans, le bundle technologique d’iTech a connu une évolution significative. La refonte de la plateforme a marqué le début d’une série de développements passionnants déployés rapidement entre 2023 et 2024. En août 2024, la société technologique a lancé deux nouvelles fonctionnalités, dont « One-click Trade », permettant aux traders d’exécuter des transactions en un simple clic, et « Social Trading », offrant aux courtiers la possibilité de générer de nouvelles sources de revenus en permettant aux traders de suivre et copier les stratégies d’experts.

Au cours de l’année dernière, iTech a également amélioré deux fonctionnalités existantes de la plateforme, la liste des « Favoris », dotée d’un tableau de bord personnalisé permettant aux traders d’organiser et de marquer les actifs selon leurs préférences, et le « Portail de profil client ». Le portail de profil client mis à jour allège la pression de la gestion des comptes sur les courtiers en simplifiant la manière dont ils collectent et gèrent les données des clients. Toutes ces mises à jour permettent aux acteurs du secteur de la trading de fonctionner plus efficacement et de se développer plus facilement que jamais.

Un avenir prometteur pour iTech Software

Dans ce contexte, l’introduction du trading multi-devises marque une étape importante dans la feuille de route d’iTech, soulignant l’engagement de l’entreprise technologique envers l’innovation progressive, afin d’assurer à ses clients l’accès aux outils de trading les plus performants et à jour disponibles sur le marché. En regardant vers l’avenir, la société semble s’être positionnée pour un succès continu. Pour ne rien manquer des mises à jour et demander une démonstration de produit, visitez iTech Software. Mieux encore, rencontrez l’équipe en personne lors de l’Affiliate World Dubai du 26 au 27 février. Découvrez comment les solutions de pointe d’iTech peuvent transformer vos opérations de trading. Ne manquez pas l’occasion de découvrir la technologie de trading de demain en avant-première !