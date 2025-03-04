M4Markets Lève le Voile sur Sa Deuxième Application en Trois Mois, Axée Cette Fois sur le Trading Social.

Résumé

Trois mois après le lancement de son application de gestion de compte en collaboration avec FX Back Office, M4Markets présente une nouvelle plateforme mobile. La Social Trading Mobile App, conçue en partenariat avec Brokeree Solutions, vise à enrichir l’expérience des traders en intégrant des fonctionnalités de copy trading.

M4Markets a récemment lancé sa nouvelle application mobile dédiée au trading social, permettant aux utilisateurs de suivre les stratégies d’autres traders tout en incorporant des fonctionnalités telles que la copie de signaux et la gestion des risques. Compatible avec les plateformes MetaTrader et cTrader, cette application offre des outils adaptés aux traders de tous niveaux d’expérience.

« Notre objectif est d’offrir aux traders les outils et la technologie dont ils ont besoin pour réussir », a déclaré Oscar Asly, PDG de M4Markets. « En collaborant avec Brokeree pour cette application de trading social de pointe, nous facilitons l’utilisation et offrons à nos clients une expérience de copy trading fluide. »

Cette dernière sortie s’inscrit dans les efforts globaux de M4Markets pour étendre ses solutions mobiles, fournissant ainsi aux traders des outils pour gérer leurs transactions et surveiller l’activité du marché à distance.

Fonctionnalités de l’application de Social Trading

Cette application innovante propose une gamme de fonctionnalités pour les traders, notamment :

Métriques de performance : Les utilisateurs peuvent évaluer la performance des traders, y compris la rentabilité, les niveaux de risque et l’historique des transactions.

Paramètres personnalisables : Les traders peuvent ajuster les volumes de trading, les préférences de risque et les pourcentages d’allocation.

Suivi interactif : Les utilisateurs peuvent créer des listes de surveillance pour les fournisseurs de signaux et examiner les performances via des graphiques interactifs.

Couverture multi-actifs : L’application prend en charge le Forex, les matières premières et les CFDs sur actions.

Accessibilité linguistique : Disponible en 15 langues, permettant une utilisation mondiale.

« Nous avons conçu des fonctionnalités qui non seulement facilitent l’engagement, mais transforment également la manière dont les traders interagissent avec les marchés et se connectent entre eux », a ajouté Andrey Kamyshanov, co-fondateur et directeur général de Brokeree Solutions. « Tout cela vise à créer un environnement de trading plus dynamique et collaboratif pour la clientèle de nos courtiers. »

Renforcement des capacités technologiques

Ce lancement fait suite à d’autres initiatives de M4Markets pour renforcer ses capacités technologiques. En décembre 2024, l’entreprise a également annoncé un partenariat avec Swiset, un fournisseur d’analyses basées sur l’IA, pour améliorer l’acquisition et la rétention des Introducing Brokers (IBs) et développer des outils basés sur les données pour ses partenaires.

« Avec les analyses avancées de Swiset, nos partenaires profiteront d’aperçus plus profonds qui leur permettront de se connecter de manière plus significative avec les traders, ce qui constitue un avantage majeur pour la croissance sur le marché actuel », a déclaré Sam Chaney, directeur commercial de M4Markets.

La plateforme AI de Swiset est actuellement opérationnelle dans plus de 150 pays, soutenant une communauté de plus de 70 000 traders inscrits. Cela fournit à M4Markets un outil avancé pour engager un public d’IBs plus large et axé sur les données.

En janvier, M4Markets a nommé Gabriel Peñailillo en tant que directeur régional pour l’Amérique latine (LATAM) dans le cadre de ses efforts d’expansion dans la région. À compter de janvier 2025, cette nomination introduit un professionnel du secteur fintech et trading avec plus de dix ans d’expérience pour superviser les opérations de l’entreprise en Amérique latine.