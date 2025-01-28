Blueberry Intègre DXtrade à Sa Gamme de Plateformes MetaTrader

Blueberry Renforce Son Offre en Intégrant la Plateforme DXtrade

Aujourd’hui, le courtier australien de forex Blueberry a annoncé l’intégration de DXtrade dans ses services, élargissant ainsi son offre pour les traders de forex et de contrats sur différence (CFD) à l’échelle mondiale. Cette nouvelle étape marque un tournant dans l’accessibilité des outils de trading pour les utilisateurs.

Intégration de DXtrade : Une Nouvelle Dimension pour les Traders

L’intégration de DXtrade permettra aux traders d’accéder à plusieurs classes d’actifs, incluant le forex, les CFD sur indices, actions, matières premières et cryptomonnaies, via la plateforme DXtrade. Cette offre vient compléter les solutions existantes de MetaTrader 4 et MetaTrader 5 proposées par le courtier.

Selon Blueberry, la plateforme sera accessible à la fois pour les clients directs et les sous-brokers, y compris les entreprises de trading prop qui n’ont pas encore licencié DXtrade de manière indépendante. Cela marque une expansion significative de l’infrastructure technologique du courtier.

Une Philosophie Orientée vers l’Accessibilité et l’Innovation

« Notre objectif est de rendre le trading plus accessible à tous », a déclaré Ajak Biar, directeur commercial de Blueberry, lors de l’annonce. « En introduisant la plateforme DXtrade, nous élargissons les options disponibles pour les traders, leur offrant une plus grande flexibilité dans la manière et le lieu de trader. DXtrade propose une suite complète d’outils de trading intuitifs, et nous encourageons les traders à explorer ses fonctionnalités et avantages. »

Développée par la société de logiciels financiers Devexperts, DXtrade donne aux brokers des capacités de gestion du risque en temps réel et des paramètres personnalisables pour la segmentation des clients. L’architecture de la plateforme permet une expansion grâce à une capacité serveur supplémentaire pour répondre à l’augmentation des volumes de trading.

La plateforme comprend une interface web et une application mobile pour iOS, avec intégration des graphiques TradingView. Les fonctionnalités techniques incluent des niveaux Stop Loss et Take Profit configurables, tant dans l’entrée de commandes que dans le trading basé sur des graphiques.

« Nous continuerons à collaborer avec Blueberry pour le déploiement de notre plateforme, assurant une livraison fluide des services de trading de Blueberry via DXtrade, et nous attendons avec impatience notre collaboration continue », a ajouté Jon Light, responsable de la plateforme OTC chez Devexperts.

Comme l’a rapporté Finance Magnates, le nombre de comptes actifs sur la plateforme SaaS DXtrade a atteint près de 1 million en 2024, soit un triplement par rapport à l’année précédente. Ce chiffre ne tient pas encore compte des résultats finaux de décembre.

Rebranding et Expansion Vers le Trading Prop

À la fin de 2024, Blueberry Markets a rebrandé en raccourcissant son nom à « Blueberry ». Bien que le courtier n’ait pas donné de raisons spécifiques pour ce changement, il a également proposé un design renouvelé pour sa plateforme de trading, comprenant un nouveau logo.

En outre, le courtier a mis en place un nouveau système de reporting des transactions en Australie. Ce système intègre la solution de reporting de TRAction avec la célèbre plateforme MetaTrader 4 (MT4), visant à simplifier la conformité réglementaire.

« Ce partenariat illustre notre engagement à fournir des solutions complètes et conformes, allégeant la charge du reporting commercial pour les équipes et permettant une capacité accrue à se concentrer sur les services », a commenté Quinn Perrott, co-CEO de TRaction.

Au-delà de la clientèle de détail, Blueberry a également collaboré de manière extensive avec des sociétés de trading propriétaires. Ils sont désormais entrés dans l’espace du trading prop directement avec le lancement de leur propre marque, Blueberry Funded.