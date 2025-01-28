La voiture électrique de Huawei prend un virage audacieux.

La nouvelle Maextro S800 de Huawei fait parler d’elle grâce à sa fonction de conduite diagonale, permettant une manœuvre facile dans des espaces restreints. Ce véhicule, exclusivement disponible en Chine, se positionne comme un fleuron de luxe de la marque.

Le secret de son agilité

Dans une vidéo promotionnelle, la Maextro S800, longue de presque 5,5 mètres, démontre avec brio sa capacité à naviguer autour de sept Maybach S 680. Grâce à la fonction de ‘crab walk’, les roues arrière peuvent tourner jusqu’à 16 degrés. Pour comparaison, le Mercedes S-Class ne tourne que jusqu’à 10 degrés et la Rolls-Royce Ghost à 5 degrés.

Cette technologie impressionnante, qui avait été présentée pour la première fois sur le GMC Hummer EV, permet au véhicule de glisser aisément autour des voitures stationnées.

883 PS, mais autonomie réduite

La Maextro S800, avec sa peinture bicolore et ses roues de 20 pouces, est dotée d’un capteur LiDAR sur le toit ainsi que d’un intérieur luxueux. Ce modèle est disponible en version entièrement électrique et en version EREV, qui associe une motorisation électrique à un moteur thermique servant de générateur.

Les versions uniquement électriques atteignent jusqu’à 863 PS, tandis que les EREV sont proposées avec deux puissances de 530 PS et 863 PS. Concernant l’autonomie, la S800 électrique dispose d’une autonomie allant de 170 à 230 miles, selon la variante de propulsion, en utilisant la norme CLTC. Les EREV utilisent des batteries NMC ternaires de CATL avec une capacité de 63,3 kWh.

Source: Huawei