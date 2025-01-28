Le BOE officialise : découvrez toutes les nouvelles restrictions sur les camions en 2025.

Restrictions de circulation des camions en 2025 : Un cadre clair pour la sécurité routière

La Direction Générale de la Circulation (DGT) a récemment publié les restrictions de circulation applicables aux camions pour l’année 2025. Ces mesures, bien que peu novatrices, visent à garantir la sécurité routière, la fluidité du trafic et à réduire le risque d’accidents, notamment durant les périodes de grands déplacements. Voici un aperçu complet des nouvelles réglementations et des restrictions maintenues pour l’année à venir.

Nouvelles restrictions de circulation

La principale nouveauté concerne la route Z-40, au niveau de la rocade de Zaragoza, où la circulation des camions sera interdite le lundi 21 avril, en raison des festivités de la Semana Santa, entre les kilomètres 28 et 32 en direction croissante. De plus, une restriction sera également en vigueur le 28 décembre, de 15h00 à 00h00, sur l’A-6 (de Tordesillas à Arévalo) ainsi que sur l’A-62 (entre Cabezón de Pisuerga et Tordesillas, en direction du Portugal). Ces routes avaient déjà connu des limitations de circulation, mais celles-ci ont été modifiées pour 2025 par rapport aux années précédentes.

Restrictions maintenues et périodes critiques

Les restrictions de circulation pour les camions reviennent avec certaines dates incontournables, principalement liées à des événements sportifs. Par exemple, dans la région de Sabiñánigo, la célèbre course Quebrantahuesos aura lieu le samedi 21 juin (de 6h00 à 21h00), accompagnée de compétitions de motos à Alcañiz (7 et 8 juin) et à Cheste (du 14 au 16 novembre).

Les vacances d’été seront également un moment crucial, avec des restrictions établies par la DGT du 29 juin au 7 septembre. Les routes de l’accès à Madrid seront impactées, particulièrement les dimanches et jours fériés de 21h00 à 23h00, ainsi que sur différents axes tels que l’A-45 de Málaga au Alto de las Pedrizas, l’A-49 et la N-630 à Séville, et l’A-8 entre Laredo et Castro-Urdiales. En outre, la circulation des camions sera restreinte sur la N-230 de Huesca durant la saison de ski.

Voici un rappel des dates clés pour 2025 où des restrictions de circulation seront en vigueur :

Semaine Sainte : du mercredi 16 au lundi 21 avril.

Pont de mai : du mercredi 30 avril au dimanche 4 mai.

Pont de Santiago : du jeudi 24 au dimanche 27 juillet.

Premier août : uniquement le vendredi 1er et le samedi 2 août.

Fête du 15 août : du jeudi 14 au dimanche 17 août.

Pont de décembre : du vendredi 5 au lundi 8 décembre.

Ces restrictions, pérennes et maintenant connues, visent à garantir la sécurité routière et à faciliter les déplacements lors des périodes de forte affluence sur les routes.