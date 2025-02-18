La DGT lance des contrôles aléatoires et ciblés des ITV sur les véhicules en circulation.

La DGT Renforce les Contrôles Routiers des Véhicules

La Direction Générale du Trafic (DGT) intensifie ses efforts pour assurer la sécurité routière en réalisant des inspections aléatoires et obligatoires sur les routes espagnoles. Ces mesures visent à vérifier l’état des véhicules en circulation, en mettant l’accent sur la conformité des sans-vérification habituelle dans les stations techniques.

Des Inspections Surprises en Cours

Les automobilistes doivent désormais accorder une attention particulière à la validité de leur contrôle technique, car la DGT peut procéder à des contrôles à tout moment. En collaboration avec la Guardia Civil et des agents accrédités des stations de contrôle technique, ces inspections ont débuté il y a plusieurs mois. Selon les données de la DGT, jusqu’à 25 % des véhicules contrôlés présentent des défauts majeurs compromettant leur sécurité sur la route.

Mise en Œuvre d’une Campagne de Surveillance

Dans le cadre d’une nouvelle campagne de surveillance axée sur les véhicules de transport de marchandises et de passagers, la DGT a annoncé qu’elle impliquera des contrôles constants pour vérifier la vitesse, la conformité des temps de conduite et de repos, ainsi que d’autres facteurs comme l’état technique des véhicules. Les inspections auront lieu à toute heure, et sur tout type de voie, allant au-delà des stations classiques.

Le Sous-directeur des Véhicules de la DGT, Juan José Arriola, a rappelé que l’année dernière, un quart des véhicules examinés par des unités mobiles présentaient des défauts sévères. Avec une flotte d’unités mobiles techniquement équipées, la DGT démontre son engagement envers une prévention plus rigoureuse en matière de sécurité routière.