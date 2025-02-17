Les nouvelles inspections routières de la DGT : découvrez les ITV mobiles en action.

Renforcement de la surveillance routière : La DGT lance des inspections mobiles

Cette semaine, la Direction Générale du Trafic (DGT) intensifie son action sur les routes espagnoles, en déployant des unités mobiles d’inspection technique des véhicules (ITV). L’objectif est de garantir la sécurité routière en vérifiant que les véhicules en circulation respectent les normes techniques requises. Avec près de 25 % des véhicules contrôlés présentant des défaillances graves, cette initiative vise à réduire les risques d’accidents.

Des contrôles renforcés sur les véhicules lourds

La DGT a annoncé qu’elle concentrera ses efforts entre le 17 et le 23 février sur les camions et les autobus. Ces contrôles, menés par des agents de la Guardia Civil, se dérouleront sur différentes routes à travers l’Espagne et simultanément dans plusieurs autres pays européens. L’agence affirme que les inspections variées réalisées l’année dernière ont révélé que 25 % des véhicules contrôlés présentaient des défauts majeurs, les rendant potentiellement dangereux pour la circulation.

Equipement technique des unités d’inspection mobile

Les unités d’ITV mobiles sont dotées d’un équipement sophistiqué, comprenant des balances de 18 tonnes par essieu, des décélérateurs pour mesurer les performances de freinage, ainsi que des caméras thermographiques et des détecteurs de jeux dans la direction et la suspension. Elles sont en mesure d’effectuer des inspections quasiment complètes, en vérifiant tous les aspects critiques des véhicules, allant de la sécurité des freins aux émissions polluantes.

Cette initiative s’inscrit dans un cadre légal strict, conformément à la directive européenne 2014/47/UE, qui préconise des contrôles techniques des véhicules sur les routes pour assurer leur bon entretien, soulignant l’importance de la sécurité routière et de la protection de l’environnement.

En parallèle des inspections techniques, la DGT surveillera également d’autres comportements à risque, tels que la vitesse excessive, les infractions liées à la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de drogues, ainsi que l’utilisation du téléphone au volant, afin de garantir la sécurité de tous les usagers de la route.