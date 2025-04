Quand est-ce que je dois passer la ITV ? Astuces pour ne pas rater la date !

Quand doit-on passer la visite technique ?

Alors que de nombreux conducteurs pensent connaître la date de leur prochaine visite technique (ITV), il est essentiel de clarifier les règles et les délais qui peuvent prêter à confusion. Ne pas être à jour avec l’ITV n’est pas simplement un désagrément administratif, mais peut également compromettre la sécurité routière. Voici tout ce que vous devez savoir pour être en règle.

Fréquence de l’ITV selon le type de véhicule

Le délai pour passer l’ITV varie selon plusieurs critères, principalement le type de véhicule et son ancienneté. Voici un aperçu rapide pour savoir à quelle fréquence vous devez faire contrôler votre véhicule :

Cyclomoteurs : Première ITV à 3 ans puis tous les 2 ans.

Première ITV à 3 ans puis tous les 2 ans. Motos, quads et quadricycles légers : Exemptés pendant les 4 premières années, puis tous les 2 ans.

Exemptés pendant les 4 premières années, puis tous les 2 ans. Tourismes particuliers : Exemption jusqu’à 4 ans, contrôle tous les 2 ans de 4 à 10 ans, et annuel au-delà de 10 ans.

Exemption jusqu’à 4 ans, contrôle tous les 2 ans de 4 à 10 ans, et annuel au-delà de 10 ans. Véhicules industriels légers : Exempts jusqu’à 2 ans, contrôle tous les 2 ans de 2 à 6 ans, et annuel entre 6 et 10 ans. Au-delà, tous les 6 mois.

Exempts jusqu’à 2 ans, contrôle tous les 2 ans de 2 à 6 ans, et annuel entre 6 et 10 ans. Au-delà, tous les 6 mois. Autobus et véhicules de transport de marchandises : ITV annuel jusqu’à 5 ans, tous les 6 mois au-delà.

Ces périodes sont fixées par la Direction Générale de la Circulation (DGT) et peuvent varier légèrement selon les normes spécifiques des régions.

Comment vérifier la date de votre ITV

Si vous ne vous souvenez pas de la date de votre prochaine ITV, plusieurs options s’offrent à vous :

Consulter la fiche technique du véhicule : La date de la dernière ITV y est indiquée.

La date de la dernière ITV y est indiquée. Utiliser l’application MiDGT : Cette application officielle vous permet d’accéder à toutes les informations liées à votre véhicule.

Cette application officielle vous permet d’accéder à toutes les informations liées à votre véhicule. Demander un rapport à la DGT : Ce rapport vous fournit des informations sur les inspections passées et la date de la prochaine ITV.

Ce rapport vous fournit des informations sur les inspections passées et la date de la prochaine ITV. Consulter le listage de l’AECA-ITV : Bien que moins précis, cette liste peut servir d’orientation quant aux véhicules devant passer inspection.

Sanctions en cas de conduite avec une ITV expirée

Ignorer l’ITV peut entraîner des conséquences financières et légales importantes. Voici les sanctions encourues :

Conduite avec l’ITV expirée : Amende de 200 euros.

Amende de 200 euros. ITV défavorable : Amende de 200 euros et obligation de faire réparer le véhicule avant de pouvoir circuler.

Amende de 200 euros et obligation de faire réparer le véhicule avant de pouvoir circuler. ITV négative : Amende de 500 euros et immobilisation du véhicule, qui devra être remorqué vers un atelier.

Conseils pour éviter les problèmes avec l’ITV

Pour ne pas manquer votre date et éviter les amendes, voici quelques conseils pratiques :

Notez la date de votre ITV dans votre agenda ou programmez un rappel sur votre téléphone.

Consultez votre ITV à l’avance pour ne pas vous retrouver dans l’urgence.

Faites vérifier régulièrement votre véhicule si celui-ci a plus de 10 ans pour éviter tout refus de l’ITV.

Vérifiez l’état des lumières, des pneus, des freins et des émissions avant la visite technique.

Si vous possédez un ancien véhicule, renseignez-vous sur les réglementations environnementales qui pourraient influencer l’ITV dans certaines zones.

Assurer que votre ITV est à jour est crucial pour circuler en toute sécurité et éviter des amendes inutiles. Informez-vous et faites vos contrôles avec anticipation afin de garantir votre conformité et celle de votre véhicule.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

Partagez cet article avec vos amis!