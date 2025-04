Les raisons impérieuses de ne jamais dépasser une voiture de la Garde Civile sur la route.

Pourquoi il est important de respecter les règles lors du dépassement d’un véhicule de la Guardia Civil

L’interaction entre les conducteurs et les forces de l’ordre sur la route suscite souvent des interrogations. De nombreux automobilistes, lorsqu’ils aperçoivent un véhicule de la Guardia Civil, hésitent quant à la légitimité de leur action. La Direction Générale de la Sécurité Routière (DGT) clarifie la situation.

Peut-on dépasser un véhicule de la Guardia Civil ?

La réponse de la DGT est sans équivoque : oui, il est possible de dépasser un véhicule de la Guardia Civil, à condition de respecter les règles de circulation et de signaler correctement la manœuvre. Le règlement général de circulation (RGC) n’interdit ni le dépassement d’un véhicule de la Guardia Civil ni d’autres corps de sécurité. Il n’oblige pas le conducteur à réduire sa vitesse lors de leur rencontre.

Il est à noter que ne pas dépasser, lorsque les circonstances le permettent, peut entraver la circulation et mettre en danger d’autres usagers de la route. En revanche, si le véhicule de la Guardia Civil utilise sa sirène et circule à une vitesse supérieure à celle du conducteur, il sera obligé de lui céder le passage et de s’écarter dès que possible.

Comment effectuer un dépassement en toute légalité ?

Pour dépasser un véhicule de la Guardia Civil en respectant la législation, il convient de suivre certaines règles. En Espagne, le couloir de droite est destiné à la circulation, tandis que celui de gauche est réservé au dépassement. Il est également précisé que dans les autoroutes à trois voies, la circulation dans la voie centrale est soumise à des conditions spécifiques.

Les conducteurs doivent éviter de freiner brusquement à la simple vue d’un véhicule officiel et maintenir une vitesse appropriée, sans dépasser les limites. Il est essentiel de signaler tout dépassement à l’avance et de respecter les marquages au sol, en évitant de doubler par une ligne continue. De plus, il est impératif de garder une distance de sécurité adéquate avec le véhicule précédant afin d’éviter d’affecter sa conduite.

Enfin, il est crucial de rappeler que, si vous ne signalez pas votre manœuvre avec les clignotants, vous vous exposez à une amende de 200 euros. Selon la DGT, la règle à suivre est la suivante : « rétroviseur, signal et manœuvre ». Cela implique de vérifier les rétroviseurs pour s’assurer qu’il n’y a pas de danger, de signaler la manœuvre et d’effectuer le changement de voie. Sur les routes conventionnelles, la DGT a supprimé la marge de 20 km/h pour le dépassement, maintenant que la vitesse maximale sur ces voies est toujours de 90 km/h, à respecter quel que soit le contexte.

