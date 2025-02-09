Les radars cachés suscitent toujours la colère des automobilistes, avec des scènes aussi surréalistes que celles-ci.

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Introduction Dans le paysage routier espagnol, l’utilisation de radars cachés suscite plus que jamais la controverse. Les conducteurs se sentent piégés par des pratiques jugées trompeuses, alors que les autorités poursuivent leur quête pour faire respecter la vitesse sur les routes. Cet article aborde des incidents récents qui illustrent les méthodes de dissimulation des radars,…

Introduction

Dans le paysage routier espagnol, l’utilisation de radars cachés suscite plus que jamais la controverse. Les conducteurs se sentent piégés par des pratiques jugées trompeuses, alors que les autorités poursuivent leur quête pour faire respecter la vitesse sur les routes. Cet article aborde des incidents récents qui illustrent les méthodes de dissimulation des radars, provoquant l’indignation de nombreux usagers de la route.

Des radars cachés qui choquent les conducteurs

La pratique des radars dissimulés devient un sujet de débat brûlant en Espagne. De nombreux automobilistes dénoncent ce qu’ils perçoivent comme une stratégie de recouvrement visant à amasser des fonds, plutôt qu’à renforcer la sécurité routière. Récemment, des scènes surprenantes, filmées par des conducteurs, révèlent à quel point les autorités sont prêtes à aller pour infliger des amendes.

Une ambuscade inattendue sur l’AP4

Dans un incident notable sur l’autoroute AP4, qui relie les villes de Cadix et Séville, un véhicule de la Guardia Civil a été filmé en train de se cacher derrière des buissons au milieu d’une longue ligne droite, sans dangers apparents. Cette manœuvre a choqué les automobilistes, qui ont trouvé cette situation à la fois risible et scandaleuse. Un radar mobile se trouvait dissimulé à proximité du chemin, rendant sa détection pratiquement impossible.

Des pratiques dénoncées à Valence

Les pratiques de dissimulation de radars ne sont pas nouvelles. En novembre 2020, un utilisateur de SocialDrive a partagé une vidéo montrant une voiture camouflée de la DGT avec un radar caché dans un champ de clémentines en Valence. Ce véhicule pointait directement vers la route, suscitant l’incompréhension des automobilistes qui empruntaient cette route.

Une méthode de dissimulation désapprouvée

La situation devient encore plus inquiétante dans la province de Jaén, où la police locale a récemment utilisé un nouveau stratagème pour dissimuler un radar. Celui-ci était camouflé sous un tas de broussailles sur la route N-323, non loin de la zone industrielle Llanos del Valle. Bien que la restriction de vitesse soit justifiée dans cette zone accidentogène, la méthode de dissimulation du radar soulève des questions éthiques sur la transparence et l’intégrité des opérations de sécurité routière.

Conclusion

Les méthodes de dissimulation des radars soulèvent de vives critiques parmi les automobilistes qui estiment qu’elles ternissent davantage l’image des forces de l’ordre. Alors que les autorités cherchent à appliquer des réglementations de vitesse, il est essentiel que ces efforts se fassent dans un cadre de clarté et de justice envers les usagers de la route.