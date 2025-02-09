Crypto.com, Broadridge, HF Markets et d’autres : Les mouvements stratégiques de la semaine dans le monde des affaires.

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Résumé des Changements de Direction dans le Secteur Financier Cette semaine, plusieurs entreprises du secteur financier ont annoncé des changements importants au sein de leur direction. Parmi les nominations notables, Crypto.com a nommé Giuseppe Giuliani comme Directeur Général, tandis que Broadridge a recruté Larry Conover en tant que Vice-Président et Conseiller Spécial. De même, HF…

Résumé des Changements de Direction dans le Secteur Financier

Cette semaine, plusieurs entreprises du secteur financier ont annoncé des changements importants au sein de leur direction. Parmi les nominations notables, Crypto.com a nommé Giuseppe Giuliani comme Directeur Général, tandis que Broadridge a recruté Larry Conover en tant que Vice-Président et Conseiller Spécial. De même, HF Markets a désigné Hayel Abu-Hamdan comme nouveau Directeur Commercial. Voici un aperçu des principales transitions des dirigeants dans le secteur cette semaine.

Crypto.com Nomme Giuseppe Giuliani comme Directeur Général

Dans le cadre des changements de direction les plus significatifs de l’industrie cette semaine, Giuseppe Giuliani a été nommé Directeur Général, Responsable Mondial des Échanges chez Crypto.com. Basé à Dubaï, Giuliani fait partie de l’échange depuis 2022, date à laquelle il a rejoint l’équipe en tant que Directeur Général.

Selon son profil LinkedIn, Giuliani possède une vaste expérience au sein d’échanges crypto. Il a occupé divers postes chez Kraken Digital Asset Exchange pendant près de quatre ans, où il a été Directeur de Compte Senior avant de devenir Responsable Mondial des Ventes et des Relations Institutionnelles en 2021.

Broadridge Recrute Larry Conover comme Vice-Président

Broadridge Financial Solutions a nommé Larry Conover Vice-Président et Conseiller Spécial pour les opérations de procuration et d’actions d’entreprise. Conover rejoint le leader fintech après avoir passé 18 ans chez Fidelity, où il a également occupé le poste de Vice-Président pour le groupe des opérations et des services.

Dans son précédent rôle, il a géré les opérations de procuration et d’actions corporatives tant au niveau domestique qu’international. “J’ai eu la chance d’avoir une carrière longue et enrichissante chez Fidelity, ce qui m’a permis de grandir tant personnellement que professionnellement”, a déclaré Conover.

HF Markets Nomme Hayel Abu-Hamdan comme Directeur Commercial

HF Markets a également nommé Hayel Abu-Hamdan comme nouveau Directeur Commercial. Fort d’une riche expérience dans l’industrie des forex et des CFD, l’arrivée d’Abu-Hamdan coïncide avec l’élargissement de l’offre de marchés mondiaux de l’entreprise. Avant de rejoindre HFM, il a passé 14 ans chez Hantec Markets, où il a joué un rôle clé dans l’expansion de la société.

“Je vais conduire l’expansion mondiale de l’entreprise et innover dans l’industrie du trading”, a expliqué Abu-Hamdan. “Après 14 années enrichissantes chez Hantec Markets, je suis reconnaissant pour les expériences qui ont façonné mon parcours.”

Autres Nominations et Départs Notables

Parmi les autres mouvements récents, Paul Jackson a été nommé Co-responsable des Ventes chez Finalto, tandis que Mateusz Żelek a rejoint RoboMarkets en tant que Directeur Général pour la Pologne. Eric Wang, quant à lui, a intégré le courtier crypto LTP comme Responsable pour l’Australie. Enfin, Ross Soodoosingh, ancien cadre chez FXCM, a annoncé son arrivée chez Swiset, un fournisseur de solutions de trading basé à Zurich.