Nouveautés 2025 : les futurs modèles électriques de BYD, Cupra et Fiat qui s’annoncent gagnants.

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Les Nouveautés Électriques pour 2025 : Un Avenir Prometteur À l’aube de 2025, le marché automobile s’apprête à accueillir un florilège de nouveaux modèles, notamment dans le segment des SUV et des voitures électriques. Bien que la popularité des véhicules électriques n’ait pas encore atteint les prévisions, les innovations à venir promettent d’attirer une clientèle…

Les Nouveautés Électriques pour 2025 : Un Avenir Prometteur

À l’aube de 2025, le marché automobile s’apprête à accueillir un florilège de nouveaux modèles, notamment dans le segment des SUV et des voitures électriques. Bien que la popularité des véhicules électriques n’ait pas encore atteint les prévisions, les innovations à venir promettent d’attirer une clientèle plus large, grâce à des prix de plus en plus compétitifs.

BYD : L’Arrivée du Sealion 7

BYD, déjà leader des véhicules électriques en Espagne, lance son nouveau SUV coupé : le Sealion 7. Avec ses 4,83 mètres de long et une empattement généreux de 2,93 mètres, ce modèle offre un espace intérieur familial, pouvant accueillir jusqu’à cinq passagers. Il se distingue par son coffre de 578 litres, alliant fonctionnalité et esthétique.

Disponible en deux versions, le Sealion 7 propose une motorisation arrière de 313 kW avec une batterie de 82,5 kWh ou une version à traction intégrale, développant une puissance de 530 CV grâce à ses deux moteurs et une batterie de 91,3 kWh. La version la plus puissante promet une autonomie de 502 kilomètres et peut atteindre 215 km/h, tout en réalisant un 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes.

Cupra : Le Raval, Nouvelle Étoile du Marché

De son côté, Cupra présente le Raval, un modèle qui devrait séduire les citadins. Mesurant 4,03 mètres, ce véhicule électrique repose sur la plateforme MEB small du Groupe Volkswagen et se distingue par sa motorisation avant capable de développer jusqu’à 226 CV, surpassant les performances du compact Born. Avec une autonomie homologuée de 440 kilomètres, le Raval peut réaliser le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes, faisant de lui un concurrent sérieux sur le marché.

Son design moderne et technologique, associé à l’ADN dynamique de Cupra, en fait l’un des véhicules les plus attendus de l’année, aux côtés du SUV Terramar qui a été lancé fin 2024.

Fiat : Le Nouveau Grande Panda, Un Petit Grand SUV

Enfin, Fiat fait son entrée avec le très attendu Grande Panda, fusionnant les concepts de SUV et de véhicule électrique. Ce modèle, dérivé du Citroën ë-C3, propose une batterie de 44 kWh et un moteur de 113 CV, offrant une autonomie dépassant les 300 kilomètres. Ce SUV 100 % électrique peut être rechargé via courant continu jusqu’à 100 kW ou en courant alternatif avec un câble spiral situé derrière la grille avant.

Avec une longueur légèrement inférieure à 4 mètres, le Grande Panda ne néglige pas l’espace de chargement, offrant un coffre de plus de 360 litres. En parallèle, une version micro-hybride 1.2 MHEV de 100 CV avec technologie 48 voltes est également proposée, susceptible de connaître un grand succès dans les mois à venir.